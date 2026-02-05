Reducción de homicidios dolosos es un truco estadístico: organizaciones

GENERANDO AUDIO...

La reducción oficial de homicidios dolosos en México, anunciada por el Gobierno federal como una baja del 40%, no refleja una mejora real en seguridad, sino una reclasificación de delitos que podría profundizar la impunidad, advirtieron organizaciones civiles y medios de comunicación especializados.

De acuerdo con activistas y periodistas, el cambio de categorías en los registros oficiales permite que muertes violentas dejen de contabilizarse como homicidios dolosos, lo que también implicaría que no se investiguen de oficio, como marca la ley.

En respuesta a estas cifras, la organización Causa en Común presentó el estudio: La “supuesta” incidencia delictiva durante 2025: qué dicen y qué ocultan los registros oficiales, donde documenta anomalías en los datos de delitos contra la vida reportados por autoridades estatales.

Reclasificación de homicidios y cifras oficiales a la baja

Durante una transmisión en redes sociales, Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia, recordó que un homicidio doloso debe investigarse de oficio, sin esperar una denuncia formal, cada vez que se localiza un cuerpo con signos de violencia.

Sin embargo, en estados como Sinaloa, las fiscalías han comenzado a usar categorías como “Homicidio por agresión a la autoridad”, “Muerte por enfrentamiento” o “Muerte en hospital”, lo que genera incertidumbre sobre el estatus legal de esas carpetas.

Así lo explicó Adrián López, director del diario El Noreste de Sinaloa, medio que ha documentado por más de 500 días el enfrentamiento entre organizaciones criminales en la entidad. Señaló que estos eufemismos no corresponden a tipos penales reconocidos, por lo que no queda claro si los casos se investigan como homicidios.

El problema, subrayó, es que no se integran a la estadística oficial, lo que reduce artificialmente el número de homicidios dolosos reportados.

Aumentan “otros delitos contra la vida” en varios estados

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, alertó sobre el crecimiento atípico de la categoría “Otros delitos contra la vida y la integridad”. En Tabasco, esta clasificación aumentó más del 88%, mientras los homicidios dolosos bajaron 23%.

En total, ocho entidades reportaron en 2025 este mismo comportamiento: disminuyen los homicidios dolosos, pero suben de forma significativa las categorías paralelas.

Las organizaciones coincidieron en que no se puede confirmar una orden directa para manipular cifras, pero advirtieron que presumir bajas en homicidios beneficia políticamente a gobiernos de cualquier partido.

“Eso no es una mejora en seguridad, es un truco estadístico”, afirmó Morera, quien concluyó que no puede haber una política de seguridad sin verdad.

