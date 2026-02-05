SCJN avala reducir a la mitad el aguinaldo de pensionados en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

LaSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujo a la mitad el monto del aguinaldo para pensionados en Zacatecas. De acuerdo con el alto tribunal, el ajuste busca garantizar la suficiencia presupuestaria.

Durante sesión de Pleno del 12 de enero de 2026, el Alto Tribunal analizó la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que redujo de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a personas pensionadas.

De acuerdo con la Corte, la reducción del aguinaldo no es inconstitucional, al considerar que se trata de una medida razonable y no arbitraria, orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del Instituto de Seguridad Social del estado.

Sin embargo, la Corte fue clara al establecer un límite fundamental: la medida no puede aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que solo será válida para las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, mientras que quienes ya contaban con una pensión reconocida conservan el derecho al aguinaldo bajo las condiciones previas.

Con ello, el máximo tribunal reiteró el principio constitucional de irretroactividad de la ley, cuando una reforma afecta derechos adquiridos.

En la misma resolución, la Suprema Corte invalidó los artículos 128 y 128 bis de la ley estatal, al considerar que las cláusulas que condicionan el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones exclusivamente a la capacidad financiera y a la reserva técnica del Instituto, generan un riesgo de afectación desproporcional al derecho a la seguridad social.

