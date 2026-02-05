FGR admite: el delito de extorsión no se ha logrado contener en México

GENERANDO AUDIO...

La extorsión no se ha logrado contener en México. FOTO: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que el delito de extorsión no ha podido ser contenido en el país y que, lejos de disminuir, ha ido en aumento en los últimos años. Así lo admitió su titular, Ernestina Godoy Ramos, al señalar que este fenómeno sigue creciendo pese a la alta cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian.

Durante un encuentro nacional con procuradurías y fiscalías estatales, la fiscal explicó que la extorsión en México es un delito complejo que no se limita a una sola región. Indicó que este problema rebasa fronteras municipales y estatales, y en muchos casos incluso cruza límites nacionales, lo que dificulta su combate desde acciones aisladas.

Extorsión en México crece y es controlada por el crimen organizado

Ernestina Godoy afirmó que la extorsión es una de las actividades que actualmente controla el crimen organizado, ya que en muchos casos es operada por estructuras criminales que se adaptan, se desplazan y usan tecnología para ampliar su alcance. Reconoció que hasta ahora no se ha logrado “ni siquiera contener” este delito, a pesar de los esfuerzos institucionales.

La fiscal general explicó que estos grupos criminales utilizan llamadas telefónicas, mensajes y otros medios digitales para cometer extorsiones, lo que les permite operar desde distintos puntos del país o incluso desde el extranjero. Por ello, subrayó que no basta con acciones locales o temporales para enfrentar este fenómeno.

Ante este escenario, Godoy Ramos aseguró que la única respuesta efectiva es una estrategia integral, sostenida e interinstitucional, en la que participen de manera coordinada las autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacó que combatir la extorsión requiere compartir información, fortalecer investigaciones y actuar de forma conjunta.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las procuradurías y fiscalías estatales para avanzar en un programa de coordinación nacional. Señaló que cada estado debe fortalecer su actuación, pero al mismo tiempo articularse con una visión común que permita enfrentar este delito de forma más eficaz.

La titular de la FGR sostuvo que solo con una participación coordinada a nivel nacional será posible frenar el crecimiento de la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos en distintas regiones del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.