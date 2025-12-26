Expreso de Año Nuevo: anuncian paquete del Tren Maya para celebrar la llegada del 2026
Para celebrar el inicio de operaciones del Tren Maya de Larga Distancia, se lanzó un paquete vacacional denominado el “Expreso de Año Nuevo”, el cual consiste en un viaje de Tulum a Mérida para festejar la llegada del 2026 con una experiencia única.
Anuncian Expreso de Año Nuevo del Tren Maya
Mediante un comunicado, el Gobierno de Quintana Roo anunció que muy pronto iniciarán operaciones del Tren Maya de Larga Distancia y su primer recorrido será el “Expreso de Año Nuevo”, un recorrido único que ofrece cuatro días de experiencias mientras se conocen los estados de Quintana Roo y Yucatán.
Este paquete incluye hospedaje, traslados en tren y vuelos, además se visitarán algunos de los destinos más atractivos de sitios como Tulum, Cancún y Mérida, Yucatán.
El “Expreso de Año Nuevo” está programado del 29 de diciembre al 1 de enero de 2026 y contempla precios accesibles. Para cotizaciones se puede mandar un correo a la dirección paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx, enviar un mensaje al teléfono de WhatsApp 529845383667 ó llamando a la línea directa 9996894290.
Itinerario del Expreso de Año Nuevo del Tren Maya
Día 1: AIFA – Tulum
- Salida del AIFA
- Llegada al Aeropuerto de Tulum
- Check-in en Hotel Mundo Maya
- Comida, tiempo libre y cena en el hotel
Día 2: Cancún
- Desayuno en Hotel Mundo Maya
- Traslado a Parque del Jaguar
- Comida en el Hotel
- Traslado en Tren Maya Regular a Cancún
- Check-in, tarde libre y descanso en el hotel
Día 3: Mérida
- Desayuno y check-out
- Traslado en el nuevo Tren Maya Larga Distancia a Mérida – Teya
- Comida y brindis a bordo
- Choosing point
- Cena de Año Nuevo Holiday Inn IHG Mérida
Día 4: Mérida-AIFA
- Desayuno y check-out en el Hotel
- Tiempo y comida libre en Puerto Progreso
- Visita al Museo del Meteorito
- Vuelo de Mérida al AIFA
