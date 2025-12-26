Expreso de Año Nuevo: anuncian paquete del Tren Maya para celebrar la llegada del 2026

GENERANDO AUDIO...

Tren Maya. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Para celebrar el inicio de operaciones del Tren Maya de Larga Distancia, se lanzó un paquete vacacional denominado el “Expreso de Año Nuevo”, el cual consiste en un viaje de Tulum a Mérida para festejar la llegada del 2026 con una experiencia única.

Anuncian Expreso de Año Nuevo del Tren Maya

Mediante un comunicado, el Gobierno de Quintana Roo anunció que muy pronto iniciarán operaciones del Tren Maya de Larga Distancia y su primer recorrido será el “Expreso de Año Nuevo”, un recorrido único que ofrece cuatro días de experiencias mientras se conocen los estados de Quintana Roo y Yucatán.

Este paquete incluye hospedaje, traslados en tren y vuelos, además se visitarán algunos de los destinos más atractivos de sitios como Tulum, Cancún y Mérida, Yucatán.

El “Expreso de Año Nuevo” está programado del 29 de diciembre al 1 de enero de 2026 y contempla precios accesibles. Para cotizaciones se puede mandar un correo a la dirección paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx, enviar un mensaje al teléfono de WhatsApp 529845383667 ó llamando a la línea directa 9996894290.

Itinerario del Expreso de Año Nuevo del Tren Maya

Día 1: AIFA – Tulum

Salida del AIFA

Llegada al Aeropuerto de Tulum

Check-in en Hotel Mundo Maya

Comida, tiempo libre y cena en el hotel

Día 2: Cancún

Desayuno en Hotel Mundo Maya

Traslado a Parque del Jaguar

Comida en el Hotel

Traslado en Tren Maya Regular a Cancún

Check-in, tarde libre y descanso en el hotel

Día 3: Mérida

Desayuno y check-out

Traslado en el nuevo Tren Maya Larga Distancia a Mérida – Teya

Comida y brindis a bordo

Choosing point

Cena de Año Nuevo Holiday Inn IHG Mérida

Día 4: Mérida-AIFA

Desayuno y check-out en el Hotel

Tiempo y comida libre en Puerto Progreso

Visita al Museo del Meteorito

Vuelo de Mérida al AIFA

