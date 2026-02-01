Fallece el senador panista Gustavo Sánchez Vázquez a los 62 años

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Sánchez Vázquez. Foto: X de Susana Zatarian.

El senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Partido Acción Nacional (PAN), falleció este sábado a los 62 años por complicaciones de salud, informaron integrantes de su bancada.

Muerte del senador Gustavo Sánchez Vázquez,

El grupo parlamentario del PAN confirmó el deceso durante su reunión plenaria y anunció que, de manera provisional, José Máximo García López asumirá el escaño en el Senado de la República.

Ademés, difundió en redes sociales una esquela donde indicó que su vida fue ejemplo de compromiso, entrega y vocación de servicio hacia México, y extendió sus condolencias a la familia, amistades y personas cercanas al senador

Trayectoria política del senador Gustavo Sánchez Vázquez

El senador fallecido tenía más de 30 años de trayectoria en la vida pública. Originario de Mexicali, Baja California, desarrolló su carrera profesional y política en esa entidad antes de ocupar su escaño en el Senado desde septiembre de 2024.

Antes de ser senador, Gustavo Sánchez Vázquez se desempeñó en diversos cargos públicos, entre ellos procurador fiscal del estado, síndico municipal y diputado local en Baja California. También fue presidente municipal de Mexicali durante el periodo 2016–2019 y candidato para futuras posiciones dentro de su partido.

Suplencia en el Senado tras fallecimiento a Gustavo Sánchez Vázquez

De acuerdo con la normatividad vigente, la suplencia del cargo de senador será asumida por José Máximo García López, quien fue registrado como suplente de Gustavo Sánchez Vázquez en la fórmula que obtuvo el escaño en el proceso electoral. García López, ex regidor en Tijuana, deberá rendir protesta en los próximos días ante el Senado de la República.