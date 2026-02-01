No es tu imaginación: por qué cada vez sientes más frío

GENERANDO AUDIO...

Sensación de frío aumenta cuando hay nubosidad y viento. Foto: Cuartoscuro

Aunque muchas personas tienen la percepción de que este invierno “ha sido más frío”, los registros climatológicos indican lo contrario. De acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, las temperaturas mínimas y máximas de la temporada otoño–invierno 2025–2026 se han mantenido por arriba del promedio histórico.

El especialista explica que la sensación térmica no siempre coincide con los valores medidos por los termómetros, ya que influyen factores como la nubosidad, el viento y la humedad.

Tormentas invernales y frentes fríos: procesos normales

La reciente tormenta invernal en Estados Unidos (EE.UU.), que dejó cortes de electricidad, cancelaciones de vuelos y más de 20 muertes, también tuvo efectos en el norte de México. Sin embargo, Zavala Hidalgo señala que estos eventos forman parte de los procesos atmosféricos recurrentes.

Cada año, en promedio, alrededor de 50 frentes fríos ingresan al territorio nacional. Estos sistemas transportan masas de aire frío que pueden generar descensos de temperatura, vientos intensos y lluvias, pero no representan fenómenos extraordinarios.

El investigador describe estos sistemas como grandes ondulaciones de viento que forman vórtices atmosféricos capaces de abarcar cientos o miles de kilómetros y que regulan el intercambio de masas de aire frío y cálido.

Entonces, ¿por qué se siente más frío?

Según el experto de la UNAM, hay varias razones por las que la gente percibe un frío más intenso:

Cielos nublados impiden que la temperatura máxima del día suba

impiden que la temperatura máxima del día suba Viento acelera la pérdida de calor corporal

acelera la pérdida de calor corporal Cambios bruscos entre días templados y días frescos generan mayor contraste

“Cuando el cielo permanece cubierto durante gran parte del día, la temperatura máxima no se eleva, y eso genera una fuerte sensación de frío, aunque en términos absolutos no se trate de valores extremos”, explicó.

Cambio climático y efecto de isla de calor

Zavala Hidalgo subraya que, al revisar los datos de los últimos 60 años, se observa que las temperaturas mínimas han aumentado más que las máximas, especialmente en zonas urbanas como el Valle de México.

Esto se relaciona con dos factores:

Cambio climático global

Isla de calor urbana, provocada por el crecimiento de ciudades y la reducción de áreas verdes

Paradójicamente, aunque el promedio general es más cálido que décadas atrás, ciertos días pueden sentirse más fríos debido a la combinación de nubosidad, viento y sistemas meteorológicos en movimiento.

Tormentas severas sí ocurren, pero no son la regla

El especialista recordó la tormenta invernal de febrero de 2021, que provocó temperaturas récord en Texas y afectaciones al suministro de gas en México, como ejemplo de un evento particularmente intenso.

No obstante, aclaró que este tipo de tormentas se presentan entre tres y cinco veces por invierno en América del Norte, y no todas impactan con la misma fuerza ni alcanzan territorio mexicano.