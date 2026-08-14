Falsos cateos: ¿cómo saber si una orden de cateo es auténtica?

GENERANDO AUDIO...

Cateos en México. Foto: Cuartoscuro

Una orden de cateo auténtica en México debe ser autorizada por un juez de control y contener información específica sobre el domicilio que será registrado, el motivo de la diligencia, lo que se busca y los servidores públicos que están autorizados para participar. Si un grupo de personas llega a un domicilio y pretende ingresar con una supuesta orden, es importante verificar que el documento cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece las reglas para realizar cateos en domicilios y propiedades privadas. La orden no puede ser emitida únicamente por policías o por el Ministerio Público: este último debe solicitarla y corresponde a la autoridad judicial autorizarla.

¿Qué debe contener una orden de cateo?

De acuerdo con el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una orden de cateo debe incluir, como mínimo:

Nombre y cargo del juez de control que autoriza la diligencia

que autoriza la diligencia Identificación del proceso en el que se ordena

en el que se ordena Ubicación concreta del lugar que será cateado

que será cateado Una descripción de lo que se espera encontrar en el inmueble

en el inmueble Motivo del cateo y los indicios que justifican la búsqueda de personas u objetos

y los indicios que justifican la búsqueda de personas u objetos Día y hora en que deberá realizarse la diligencia o, cuando no se precise una fecha, la indicación de que perderá vigencia si no se ejecuta dentro de los tres días siguientes a su autorización

en que deberá realizarse la diligencia o, cuando no se precise una fecha, la indicación de que perderá vigencia si no se ejecuta dentro de los tres días siguientes a su autorización Nombre de los servidores públicos autorizados para participar en el cateo

Por ello, una persona puede revisar estos datos en el documento que le presenten y comprobar que correspondan con el domicilio y la diligencia que pretenden realizar.

¿Quién puede autorizar un cateo?

El Ministerio Público solicita la autorización, pero es un juez de control quien ordena el cateo cuando se trata de ingresar a un domicilio o propiedad privada durante una investigación penal.

La solicitud debe señalar el lugar que se pretende inspeccionar, las personas que eventualmente se busca aprehender, los objetos que se buscan y los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la diligencia.

Esto significa que un documento que simplemente diga que una corporación policial tiene autorización para entrar, sin que exista el correspondiente mandamiento judicial cuando legalmente se requiere, debe generar dudas y amerita una verificación inmediata.

¿Deben entregar una copia de la orden?

Sí. El artículo 288 del CNPP establece que debe entregarse una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del inmueble.

Si el ocupante está ausente, la copia puede entregarse al encargado o a una persona mayor de edad que se encuentre en el lugar. Si no hay ninguna persona, la copia debe fijarse en la entrada del inmueble y dejarse constancia de ello en el acta.

Por eso, no basta con que los agentes digan verbalmente que tienen una orden: la diligencia debe estar respaldada por el mandamiento judicial correspondiente y deben cumplirse las formalidades previstas por la ley.

¿Qué pasa durante el cateo?

El cateo debe limitarse a los lugares, personas y objetos señalados en la autorización judicial. La orden no constituye un permiso general para buscar cualquier cosa dentro de un domicilio.

Al terminar, debe levantarse un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante. Si éste se niega o está ausente, los testigos pueden ser designados por la autoridad que practica la diligencia, con las condiciones establecidas por el CNPP.

¿Cómo detectar posibles irregularidades?

Aunque la apariencia de un documento no permite por sí sola determinar si es auténtico, hay elementos que deben revisarse:

1. Verificar quién emitió la orden

Debe identificarse al juez de control que la autorizó

2. Revisar el domicilio

La ubicación debe estar claramente determinada y corresponder con el inmueble al que pretenden ingresar

3. Revisar el motivo y objeto de la diligencia

La orden debe precisar qué se busca y por qué se autorizó el cateo

4. Comprobar la fecha y hora

Estos datos forman parte de los requisitos de la resolución judicial

5. Revisar a los servidores públicos autorizados

El documento debe señalar quiénes pueden intervenir en la diligencia

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de una orden, lo recomendable es no entregar dinero, documentos o bienes a los supuestos agentes y buscar asesoría jurídica o comunicarse directamente con la autoridad correspondiente para verificar la diligencia.

¿La policía puede entrar a un domicilio sin orden de cateo?

Existen excepciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la inviolabilidad del domicilio puede tener excepciones, entre ellas la existencia de una orden judicial, la flagrancia y, en determinados casos, el consentimiento del ocupante.

Por ello, la ausencia de una orden de cateo no significa automáticamente que cualquier ingreso policial sea ilegal: las circunstancias concretas son determinantes.

¿Qué hacer si sospechas de un falso cateo?

Si personas que se identifican como policías o agentes ministeriales llegan a un domicilio con una supuesta orden de cateo, es importante mantener la calma, solicitar la identificación de los servidores públicos y pedir una copia de los puntos resolutivos de la orden.

Si existen dudas sobre la diligencia, se puede solicitar la intervención de un abogado para revisar el documento y las condiciones del procedimiento. La Suprema Corte ha establecido que el incumplimiento de las formalidades constitucionales y legales puede tener consecuencias sobre la validez de las pruebas obtenidas durante un cateo.

Importante: no se debe intentar enfrentar físicamente a los agentes ni obstruir una diligencia que resulte ser legítima. Si se considera que hubo irregularidades, éstas pueden denunciarse y controvertirse posteriormente por las vías legales correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.