Baja California lidera muertes por calor en México: suman 33 defunciones

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Altas temperaturas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El estado de Baja California lidera la lista de defunciones por calor en México con 33 casos confirmados durante 2026; le sigue Sonora con 22 muertos. En total, durante este año, en nuestro país se han presentado 95 fallecimientos provocados por las altas temperaturas.

Baja California y Sonora, los estados con más muertes por calor en México

De acuerdo con el Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la semana epidemiológica 31, en México suman 95 muertes provocadas por el calor. La mayoría de los casos se han presentado en el norte del país.

La lista es liderada por Baja California, donde se han registrado 3 muertes por deshidratación y 30 por golpe de calor, para sumar un total de 33 defunciones. En el caso de Sonora se han contabilizado 22 (1 por deshidratación y 21 por golpe de calor).

Estos son los estados con más muertes derivadas de las altas temperaturas en México

Baja California: 33

Sonora: 22

Veracruz: 7

Chiapas: 4

Quintana Roo: 4

Tabasco: 4

Nayarit: 3

Tamaulipas: 3

Mil 774 casos de afectaciones por el calor en México durante 2026

Sobre las afectaciones causadas por las altas temperaturas (deshidratación, golpe de calor, quemadura) en México suman mil 774 casos durante el presente año. De igual manera, Sonora y Baja California (en ese orden) lideran la lista.

Estados con más casos de afectaciones por el calor:

Sonora: 350

Baja California: 176

Tabasco: 149

Jalisco: 125

Tamaulipas: 113

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