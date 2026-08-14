Las de hoy | 14 de agosto de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 14 de agosto de 2026
- El Universal: Universitarios en México usan la IA como sicólogo
La Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa 2025 de la SEP señala que cinco de cada 10 estudiantes de universidad y seis de cada 10 docentes recurren a esta herramienta tecnológica para desahogarse, sentirse escuchados, simular una conversación o pedir consejos sobre ansiedad, depresión y estrés.
- Reforma: Quita EU visa a “Andy”; es “hitleriano”, reclama
Andrés López Beltrán arremete contra el gobierno estadounidense por el retiro de su visa.
- Milenio Diario: Andy López Beltrán envía carta a Trump por el retiro de visa
“Una decisión de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, pues no cuentan con ninguna prueba de algún acto inmoral o delictivo”, argumenta.
- La Jornada: Retira EU visa a hijo de AMLO; “es fobia enfermiza”, revira
Andrés López Beltrán envía misiva a Trump.
- Excélsior: Pactan con CNTE plazas, uniformes, mejoras…
La Sección 22 y autoridades federales acordaron crear mil 300 plazas para docentes de Oaxaca, así como recategorización e incremento de horas laborales.
- El Financiero: Pide México a EU una pausa arancelaria en autos y acero
Ebrard señala que un estudio sustenta la petición; la presión del gobierno mexicano es constante al margen de las pláticas sobre el T-MEC.
- El Economista: Divisas turísticas suben 5.9% en junio, luego de tres meses a la baja
El repunte coincide con la celebración del Mundial, de acuerdo con el Inegi.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento