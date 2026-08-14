Las de hoy | 14 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 14 de agosto de 2026

El Universal: Universitarios en México usan la IA como sicólogo

La Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa 2025 de la SEP señala que cinco de cada 10 estudiantes de universidad y seis de cada 10 docentes recurren a esta herramienta tecnológica para desahogarse, sentirse escuchados, simular una conversación o pedir consejos sobre ansiedad, depresión y estrés.

Reforma: Quita EU visa a “Andy”; es “hitleriano”, reclama

Andrés López Beltrán arremete contra el gobierno estadounidense por el retiro de su visa.

Milenio Diario: Andy López Beltrán envía carta a Trump por el retiro de visa

“Una decisión de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, pues no cuentan con ninguna prueba de algún acto inmoral o delictivo”, argumenta.

La Jornada: Retira EU visa a hijo de AMLO; “es fobia enfermiza”, revira

Andrés López Beltrán envía misiva a Trump.

Excélsior: Pactan con CNTE plazas, uniformes, mejoras…

La Sección 22 y autoridades federales acordaron crear mil 300 plazas para docentes de Oaxaca, así como recategorización e incremento de horas laborales.

El Financiero: Pide México a EU una pausa arancelaria en autos y acero

Ebrard señala que un estudio sustenta la petición; la presión del gobierno mexicano es constante al margen de las pláticas sobre el T-MEC.

El Economista: Divisas turísticas suben 5.9% en junio, luego de tres meses a la baja

El repunte coincide con la celebración del Mundial, de acuerdo con el Inegi.

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