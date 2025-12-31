GENERANDO AUDIO...

Días de descanso obligatorio en 2026. Foto: Shutterstock

Los feriados oficiales 2026 ya están definidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y establecen los días de descanso obligatorio que deberán respetarse en todo el país. Aunque los últimos días de asueto de 2025 ya quedaron atrás, el calendario laboral de 2026 contempla varias fechas clave que los trabajadores pueden ir marcando desde ahora.

La LFT determina cuáles son los días en los que los empleados tienen derecho a descanso con goce de sueldo o, en caso de laborar, a recibir un pago adicional conforme a la ley. Estos días aplican para centros de trabajo del sector público y privado.

¿Cuántos días de descanso oficial habrá en 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en México existen nueve días de descanso obligatorio. Sin embargo, no todos aplican cada año, ya que uno de ellos depende de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, la cual ocurre cada seis años.

Para 2026, ese día no será considerado feriado oficial, por lo que el número de días de descanso obligatorio se reduce. A esto se suma un noveno día que solo se activa cuando hay elecciones ordinarias, según lo determinen las leyes electorales federales o locales.

Calendario de días de descanso obligatorio en 2026

Estos son los feriados oficiales 2026 establecidos por la Ley Federal del Trabajo, con las fechas exactas en las que se descansará:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 2 de febrero : en conmemoración del Día de la Constitución del 5 de febrero

: en conmemoración del Día de la Constitución del 5 de febrero Lunes 16 de marzo : en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo

: en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez del 21 de marzo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

: Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México

: Día de la Independencia de México Lunes 16 de noviembre : en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre

: en conmemoración del Día de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre Viernes 25 de diciembre: Navidad

El 1 de diciembre no se considera feriado en 2026, ya que no corresponde a un año de cambio en el Poder Ejecutivo Federal.

Megapuentes en 2026: los descansos largos

Los días de descanso obligatorio que se recorren a lunes son los que dan origen a los llamados megapuentes, lo que permite a los trabajadores disfrutar de fines de semana largos.

En 2026, los descansos que generarán este tipo de periodos son los correspondientes a:

Constitución Mexicana

Natalicio de Benito Juárez

Revolución Mexicana

Estas fechas suelen ser aprovechadas para viajes cortos o periodos extendidos de descanso.

¿Qué pasa si trabajas en un día feriado oficial?

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 75 que, si un trabajador labora durante un día de descanso obligatorio, tiene derecho a una compensación especial.

El patrón deberá pagar:

El salario correspondiente al día de descanso

Un salario doble adicional por el servicio prestado

Esto significa que el pago total debe ser triple. Por ejemplo, si el salario diario es de 300 pesos, el trabajador deberá recibir 900 pesos por ese día laborado.

Feriados oficiales y descanso escolar

Mientras que los trabajadores se rigen por la LFT, los estudiantes, especialmente de educación básica, siguen el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este establece días de suspensión de clases y periodos vacacionales distintos a los feriados laborales.

Por ello, no todos los días de descanso escolar coinciden con los feriados oficiales 2026, lo que es importante considerar al planear actividades familiares.