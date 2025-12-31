Las 6 tragedias que marcaron México este 2025

GENERANDO AUDIO...

Éstas fueron las 6 tragedias que marcaron a México. Foto: Cuartoscuro

México vivió en 2025 una serie de tragedias que dejaron cientos de víctimas y llamados urgentes a reforzar la seguridad, la prevención y la atención de emergencias.

Desde accidentes carreteros hasta desastres naturales, estos hechos marcaron al país por su impactohumano y social. En Unotv.com te damos el recuento cronológico de las 6 tragedias que marcaron al país este 2025.

Choque de autobús en Campeche

El 8 de febrero, un autobús turístico que viajaba de Cancún, Quintana Roo, a Comalcalco, Tabasco, chocó de frente con un tráiler a la altura del municipio de Escárcega. De acuerdo con los reportes oficiales, el tráiler invadió el carril contrario. Tras el impacto, ambas unidades se incendiaron.

El saldo fue de más de 30 personas muertas, lo que lo convirtió en uno de los accidentes carreteros más mortales del año.

Explota pipa de gas en Iztapalapa

El 10 de septiembre, una pipa de Gas LP con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

Videos y fotografías mostraron la magnitud de la tragedia: las llamas y la onda expansiva alcanzaron a varios vehículos.

El incidente dejó 20 personas muertas y más de 50 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a hospitales de la CDMX y municipios cercanos.

Lluvias e inundaciones dejan 76 muertos

Durante la primera quincena de octubre, las lluvias e inundaciones afectaron a Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. El reporte oficial contabilizó 76 personas fallecidas y más de 30 desaparecidas.

Veracruz registró 34 muertes, seguido de Hidalgo con 22, Puebla con 19, Querétaro con un deceso. Las autoridades mantuvieron labores de rescate y atención humanitaria.

Las calles de los municipios afectados quedaron cubiertas de lodo, mientras que varias viviendas registraron daños materiales por el arrastre de tierra.

Incendio en tienda Waldo’s en Sonora

El 1 de noviembre, una tienda de la cadena Waldo’s se incendió en Hermosillo, Sonora, dejando 24 personas muertas y 15 heridas.

La investigación acumula 553 actos ministeriales y ha expuesto posibles omisiones en Protección Civil.

Avión de la Marina se desploma

El 22 de diciembre, un avión médico de la Marina mexicana cayó en Galveston, Texas, mientras trasladaba a un menor con quemaduras. Participaba en un traslado médico coordinado con la Fundación Michou y Mau, cuando se registró el accidente en las inmediaciones de West Galveston Bay, en condiciones de densa niebla, de acuerdo con autoridades locales.

Murieron al menos cinco personas.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

El 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló en Oaxaca. La Secretaría de Marina confirmó la muerte de 13 personas.

El primer vagón se deslizó hacia un talud con una profundidad aproximada de 6.4 a 6.5 metros, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido. Los otros dos vagones permanecieron sobre las vías con afectaciones menores.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.

