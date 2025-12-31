GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que un juez federal vinculó a proceso a Mario Alfredo “N” y Mario “N”, identificados como cuñado y suegro de Archivaldo Guzmán, señalado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Ambos fueron detenidos en días recientes en el estado de Jalisco y quedaron sujetos a proceso penal por diversos delitos federales.

De acuerdo con la autoridad federal, tras analizar los datos presentados por el Ministerio Público, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso en su contra y mantenerlos bajo prisión preventiva oficiosa, además de fijar un plazo para continuar con la investigación.

FGR vincula a proceso a familiares de Archivaldo Guzmán

En audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso pruebas que fueron consideradas contundentes por el juez de control. Con ello, se ratificó la prisión preventiva oficiosa para ambos imputados y se estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

Las detenciones de Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “7”, y Mario Lindoro Elenes, alias “Niño”, se realizaron como resultado de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante acciones coordinadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la FGR.

Delitos imputados por la FGR

A Mario “N”, identificado como suegro de Archivaldo Guzmán, se le imputó la probable comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, además de posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, a Mario Alfredo “N”, cuñado del presunto líder del Cártel de Sinaloa, se le atribuye su posible participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Presunción de inocencia

La Fiscalía General de la República precisó que, conforme a la ley, a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El proceso continuará durante el periodo de investigación complementaria, en el que la FGR podrá recabar y presentar más elementos antes de que el juez defina la siguiente etapa del caso.

