Las de hoy | 31 de diciembre de 2025

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 31 de diciembre de 2025.

Reforma: Intentan descarrilar tren en Guanajuato

Ferromex reportó que delincuentes cortaron rieles con soplete para provocar un descarrilamiento; la empresa denunció acoso constante del crimen organizado y de talló que en lo que va del año se han presentado mil 899 denuncias por hechos similares.

El Universal: Desierta licitación de seguro del Interoceánico para 2026

El concurso quedó sin participantes, por lo que el gobierno podrá adjudicar directamente el contrato, como ocurrió con el seguro vigente, o lanzar una nueva licitación; mientras tanto, la FGR realiza peritajes a la caja negra del ferrocarril.

Excélsior: Certificadora extranjera verificará el Interoceánico

Expertos internacionales revisarán el estado de la Línea Z y de las locomotoras para garantizar su correcto funcionamiento; la presidenta aseguró que se atenderán todas las recomendaciones técnicas que se emitan.

Milenio Diario: Se buscará la mejor certificadora para que vuelva el tren: Claudia

Las autoridades analizan como posibles causas del descarrilamiento el exceso de velocidad, fallas mecánicas en el convoy y error humano; el accidente ocurrió cerca de Salina Cruz.

La Jornada: Sheinbaum: reparación integral del daño a todas las víctimas

El gobierno informó que 30 personas continúan hospitalizadas y que se asignó de manera permanente a un servidor público para dar seguimiento y acompañamiento a cada familia afectada.

El Economista: Déficit público de enero a noviembre fue de un billón 17 mil millones de pesos

El costo financiero de la deuda aumentó 11.2% durante el periodo, de acuerdo con cifras oficiales, presionando las finanzas públicas en el cierre del año.

El Financiero: Rebasó Hacienda la meta de ingresos

Entre enero y noviembre, los ingresos del gobierno federal superaron lo programado en 126.6 mil millones de pesos, impulsados por una mayor recaudación tributaria.

