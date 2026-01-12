Manifestó que no coincide en que a la delincuencia organizada se le designe como terrorismo, algo que el gobierno estadounidense la llama.

“Nosotros no estamos de acuerdo, Nuestra constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido; la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación”, mencionó