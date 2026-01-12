La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 12 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 12 de enero de 2026
Manifestó que no coincide en que a la delincuencia organizada se le designe como terrorismo, algo que el gobierno estadounidense la llama.
“Nosotros no estamos de acuerdo, Nuestra constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido; la delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno y otros esquemas. Entonces no está en el marco de nuestra legislación”, mencionó
Tras el encuentro, la presidenta sostuvo que quedó descartada la intervención militar estadounidense a México. Algo que quedó claro, dijo, es que hay colaboración y coordinación de manera conjunta.
Al ser cuestionada sobre qué la motivo a solicitar la llamada con el presidente Trump, Sheinbaum Pardo manifestó que se debió a que en reiteradas ocasiones declaró que le interesaría tener mayor participación en la seguridad de México, por lo que se le hizo factible sostener un encuentro telefónico con él.
Agregó que la conversación telefónica tuvo una duración de 15 minutos, tiempo en el que planteó a Trump la existencia de “temas pendientes como los migrantes, y temas económicos”.
También reveló que otro de los temas que abordó con su homólogo fue la situación en Venezuela.
Sheinbaum indicó que el mandatario estadounidense le volvió a sugerir brindar apoyo para enfrentar a las organizaciones criminales, a lo que ella se negó, pero agradeció su ayuda.
Destacó que se habló del trabajo en conjunto que se ha realizado en materia de seguridad, con resultados como la reducción del 50% del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos, también una disminución del 43% en las muertes por esta droga.
Agregó que también tomó la decisión de buscar al presidente Trump mediante una llamada telefónica, esta fue agendada el pasado viernes para este lunes por la mañana.
Sostuvo que ante las declaraciones del mandatario estadounidense, instruyó al Canciller Juan Ramón de la Fuente ponerse en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar.
La mandataria federal indicó que dará detalles de la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.