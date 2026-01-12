Que no te estafen: CRT advierte sobre llamadas falsas para vincular tu celular

| 08:50 | Mario Ostos | UnoTV
CRT advierte sobre el registro de celulares. Getty Images
CRT advierte sobre el registro de celulares. Getty Images

La CRT alertó a los usuarios sobre llamadas falsas relacionadas con la vinculación de línea telefónica y aclaró que nadie debe comunicarse por teléfono para solicitar este trámite, el cual debe realizarse únicamente por medios oficiales.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la vinculación de líneas celulares es un proceso que los usuarios deben completar antes de finalizar junio, pero bajo ningún motivo se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas realizadas por supuestos funcionarios o representantes.

La autoridad señaló que si una persona recibe una llamada en la que se le pide realizar la vinculación de su línea telefónica, se trata de un intento de fraude. En estos casos, la recomendación institucional es no proporcionar información personal ni seguir instrucciones indicadas durante la llamada.

Vinculación de línea telefónica solo por canales oficiales

La CRT explicó que el proceso de vinculación de línea se realiza únicamente mediante canales oficiales, los cuales están claramente identificados. Los usuarios pueden completar el trámite de dos maneras:

  • De forma presencial en los centros de atención a clientes autorizados
  • A través de un enlace oficial que se recibe directamente por mensaje

En ningún caso el procedimiento contempla llamadas telefónicas para solicitar datos, confirmar información o guiar al usuario paso a paso. La Transformación Digital reiteró que cualquier contacto de este tipo debe considerarse irregular.

La imagen informativa difundida por la autoridad indica de forma explícita que nadie se comunicará por llamada para solicitar la vinculación, por lo que cualquier intento en ese sentido debe ser descartado de inmediato.

Llamadas falsas y posibles intentos de fraude

La advertencia de la CRT surge ante reportes de personas que han recibido llamadas falsas en las que se les pide realizar la vinculación de su número telefónico de manera urgente. Este tipo de contacto no forma parte del procedimiento oficial.

Según la información institucional, estos intentos buscan generar confusión entre los usuarios, aprovechando la cercanía del plazo para completar la vinculación de líneas celulares. Por ello, se insiste en verificar siempre la fuente del mensaje y acudir únicamente a instancias reconocidas.

En caso de duda, la recomendación es acercarse a medios oficiales para recibir asesoría y confirmar los pasos correctos del trámite, evitando así compartir información sensible con terceros.

Qué hacer si recibes una llamada para vincular tu celular

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones subrayó que, ante una llamada relacionada con la vinculación de línea, los usuarios deben considerar lo siguiente:

  • No responder preguntas ni proporcionar datos personales
  • No seguir instrucciones dadas por teléfono
  • Verificar la información solo en canales oficiales
  • Acudir directamente a un centro de atención a clientes

La autoridad reiteró que el proceso es claro y no requiere intermediarios, llamadas telefónicas ni gestiones fuera de los mecanismos establecidos.

