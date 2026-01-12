GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 12 enero de 2026.

El Universal: Apoyos por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico

Los subsidios cubrirán 97% de la operación del proyecto y sólo 3% provendrán de ingresos propios; el reciente descarrilamiento impactará negativamente en su captación de recursos.

Reforma: Aprieta SAT a seguros y aumentan 20%

El fisco retiró la deducibilidad, lo que provocará incrementos generalizados en los precios de los productos de seguros.

Milenio Diario: Rubio a De la Fuente: EU quiere resultados antinarco “tangibles”

El secretario de Estado de Estados Unidos insistió en una mayor cooperación para frenar a los cárteles, mientras el canciller mexicano subrayó que debe mantenerse el respeto irrestricto a la soberanía.

La Jornada: Riesgo de que quieran desaparecer sindicatos, alerta Gómez Urrutia

El senador destacó que la solidaridad obrera global es estratégica ante el nuevo panorama geopolítico internacional.

Excélsior: Cae director que filtró movimientos de Manzo

Samuel “N”, encargado de Relaciones Públicas de Uruapan, y Josué “N” habrían revelado información sensible del alcalde y conocían el plan para asesinarlo con al menos 15 días de anticipación.

El Financiero: Sólo reformas internas en 2026 impulsarán el crecimiento

Analistas señalan que brindar certidumbre a la inversión será clave y que el Plan México representa una apuesta de “todo o nada”.

El Economista: Registró actividad industrial mejoría en noviembre; hiló dos meses al alza

El sector de la construcción mostró una reactivación en la recta final de 2025, de acuerdo con datos oficiales.

