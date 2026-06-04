Gobierno de Sheinbaum ha sido más cooperativo que el de AMLO: secretario de Seguridad de EE. UU.

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EE. UU. reconoce mayor cooperación de México. Foto: AFP/Cuartoscuro

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una mayor disposición para colaborar con Washington en materia de seguridad y combate al crimen organizado que la administración anterior encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el funcionario destacó los resultados obtenidos mediante la cooperación bilateral, aunque reconoció que México mantiene una postura firme en defensa de su soberanía.

🔴Markwayne Mullin destacó la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad con EU y afirmó que ha incrementado en contraste con la administración de AMLO.



“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración… pic.twitter.com/Uj13fCTRCD — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

Mullin reconoce cooperación del gobierno de Sheinbaum

El funcionario estadounidense reveló que recientemente sostuvo reuniones en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete para abordar temas relacionados con la seguridad fronteriza y el combate a los cárteles.

“Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre la cooperación y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada”.

Mullin señaló que la relación de trabajo entre ambos gobiernos ha permitido fortalecer acciones conjuntas contra las organizaciones criminales que operan en la región.

Secretario de Seguridad advierte que nueve cárteles controlan la frontera

Durante su comparecencia, el funcionario también alertó sobre la presencia de grupos criminales en la frontera entre México y Estados Unidos.

Según Mullin, actualmente nueve cárteles mantienen control e influencia en la zona fronteriza, situación que representa uno de los principales retos para las autoridades de ambos países en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas.

El secretario indicó que estas organizaciones cuentan con estructuras complejas y amplias redes de operación que les permiten mover droga, dinero y armamento.

Destacan decomisos históricos y captura de líderes criminales

Mullin aseguró que la cooperación entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) y las autoridades mexicanas ha generado resultados relevantes en los últimos meses.

De acuerdo con el funcionario, esta coordinación ha derivado en aseguramientos récord de drogas, armas y recursos ilícitos, además de la captura de presuntos líderes del crimen organizado.

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