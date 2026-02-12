CURP Biométrica para niños: edad mínima, requisitos y qué datos se les capturan

GENERANDO AUDIO...

Edad mínima para CURP Biométrica. Foto: Cuartoscuro.

En el proceso de implementación de la CURP Biométrica como nuevo documento de identificación oficial, el Gobierno de México informó que la edad mínima para el registro de datos biométricos es de 5 años.

Aunque la expedición de esta nueva identificación es actualmente voluntaria, las autoridades federales buscan que este documento funcione como identificación oficial obligatoria.

Edad mínima para tramitar CURP Biométrica

La Secretaría de Gobernación (Segob) recordó que a partir de los 5 años se puede realizar la toma de datos biométricos completos.

A los menores a partir de esa edad se les tomarán:

Huellas digitales

Fotografía del rostro

Imagen del iris

En el caso de las niñas y los niños menores de cinco años, puntualizó, solo se capturará:

Fotografía de rostros

Imagen del iris

Esto se debe a que las huellas dactilares aún están en desarrollo y no están completamente definidas.

Toma de datos de menores de edad para CURP Biométrica y requisitos

Para la toma de datos biométricos de menores de edad se requiere la presencia física del menor y de la madre, padre o tutor legal.

El proceso se puede realizar en los módulos específicos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) o en oficialías del Registro Civil.

El adulto responsable del menor deberá presentar:

CURP Biométrica

Identificación oficial vigente con fotografía

Correo electrónico

Documento legal que acredite la tutela del menor

Además, deberá presentar la CURP actualizada y el acta de nacimiento del menor.