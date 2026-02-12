CURP biométrica sí es obligatoria e incluso hay multas por incumplimiento

GENERANDO AUDIO...

La CURP biométrica será el documento nacional de identificación obligatorio en México, de acuerdo con el DOF, aunque autoridades federales han señalado que su uso es opcional. El decreto publicado el 16 de julio establece que la Clave Única de Registro de Población será de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, disponible en formato físico y digital.

La implementación de la CURP con datos biométricos ha generado dudas entre la población sobre si será obligatoria para trámites y como identificación oficial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el registro es opcional y que la ciudadanía decide si proporciona sus datos. La Secretaría de Gobernación también indicó que no será imperativo su uso.

El Artículo 91 Bis del decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio, señala que la CURP será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el país. E incluso podrían aplicar multas para autoridades y particulares en caso de no tramitarla

DOF establece obligatoriedad de la CURP biométrica en trámites

El decreto indica que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios. Esto implica que dependencias de los tres órdenes de gobierno y particulares deberán requerir este documento en sus procesos administrativos.

El mismo artículo establece sanciones para quienes incumplan. Las autoridades y particulares que no acaten la disposición, previo apercibimiento por reiterado incumplimiento, podrán recibir multas de entre 10,000 y 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con base en el valor vigente de la UMA, las sanciones económicas van de 1 millón 173 mil 100 pesos hasta 2 millones 346 mil 200 pesos.

Entrada en vigor de la CURP con datos biométricos

La CURP biométrica entró en vigor el 17 de julio, un día después de su publicación en el DOF. El decreto otorgó un plazo de 90 días naturales para que instituciones públicas y privadas adopten las medidas necesarias para su implementación.

El 16 de octubre inició formalmente la nueva etapa de esta identificación. La versión actual incorpora elementos adicionales respecto a la CURP tradicional.

Además de los 18 caracteres alfanuméricos y datos personales como nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad, la nueva modalidad incluye:

Huellas digitales

Escaneo de iris

Fotografía de rostro completo

Firma electrónica

La versión digital estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Debate sobre seguridad y base de datos biométrica

El gobierno federal sostiene que la CURP biométrica cuenta con infraestructura sólida para su operación.

Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales señaló que la creación de un registro centralizado, masivo y obligatorio de datos biométricos representa riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos humanos de las personas que habitan o visitan el país.

La organización indicó que una base de datos centralizada puede convertirse en objetivo de ataques informáticos debido al valor de la información concentrada en un solo sistema.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para realizar el trámite ante el Registro Nacional de la Población (Renapo), se requiere:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (pasaporte, licencia, cédula profesional, cartilla militar o INE)

CURP tradicional validada ante Renapo

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Correo electrónico activo

Documento impreso de confirmación de cita

El proceso incluye:

Solicitar cita en la página de Renapo Seleccionar “Registro de Datos Biométricos para la CURP” Elegir fecha y hora disponibles Capturar datos personales Aceptar términos y condiciones Confirmar cita

La atención se realiza en el módulo ubicado en Calle de Londres 102, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Hasta la noche del 16 de octubre, no había espacios disponibles al menos hasta el 23 de octubre, fecha en que el calendario permanecía activo.

El día de la cita se debe acudir con los documentos requeridos y el comprobante impreso. El sistema establece llegar 10 minutos antes de la hora programada, con un margen adicional de 10 minutos de tolerancia.

