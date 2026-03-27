Embarcaciones con ayuda humanitaria que salieron de México llegaron seguras a Cuba

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veleros con ayuda humanitaria para Cuba. Foto: Especial

La búsqueda de dos veleros que salieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana, Cuba, “llegó a buen puerto”: la Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que llegaron “seguros” a la isla caribeña.

De acuerdo con la información oficial previa, las embarcaciones zarparon el 20 de marzo y tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo. Ante la falta de contacto y sin confirmación de su arribo, la autoridad naval mexicana desplegó acciones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre México y Cuba.

El operativo por parte de la Secretaría de Marina se activó luego de que se perdiera comunicación con ambas embarcaciones. A bordo viajaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

Guardia Costera de Estados Unidos reporta veleros seguros en Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que los dos veleros que salieron desde México transportando ayuda humanitaria hacia Cuba llegaron “seguros” a la isla.

Las embarcaciones habían sido reportadas como desaparecidas después de perder comunicación durante el trayecto, lo que llevó a la activación de protocolos de búsqueda por parte de autoridades mexicanas.

Marina activó búsqueda por pérdida de comunicación

Antes de confirmarse su llegada, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR). El operativo incluyó alertas a la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, así como a estaciones ENSAR y a la comunidad marítima para ampliar la localización de los veleros.

La dependencia también mantuvo coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con instancias técnicas para analizar información marítima, posibles cambios de rumbo, condiciones meteorológicas y corrientes marinas en la región.

Hubo coordinación internacional por los tripulantes

En el seguimiento del caso también participaron agencias y centros coordinadores de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo.

Con el reporte de la Guardia Costera estadounidense, el caso da un giro tras varios días de búsqueda y de incertidumbre sobre el paradero de las embarcaciones.

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