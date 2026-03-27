Inteligencia artificial agrava crisis de confianza digital

| 13:40 | Redacción Uno TV | Uno TV

El avance de la inteligencia artificial ha generado un nuevo desafío global: una profunda crisis de confianza en la información que circula en plataformas digitales.

De acuerdo con Pamela Cerdeira, el problema surge cuando imágenes, audios o videos comprometedores se vuelven virales, especialmente cuando involucran a figuras públicas o autoridades. En esos casos, una de las respuestas más comunes es asegurar que el contenido fue generado con inteligencia artificial.

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