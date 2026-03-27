Pre-registro para entrega de despensas a mujeres en Edomex; requisitos y fechas

| 13:39 | Bryan Rivera González | Uno TV
Alimentación para el Bienestar Edomex: ¿cuáles son las actividades comunitarias obligatorias para recibir las despensas?
El apoyo es para mujeres de 50 a 64 años. Foto: Secretaría Bienestar Edomex

De marzo a abril, estará habilitado el pre-registro para el programa Alimentación para el Bienestar 2026, que ofrece despensas y servicios de salud a mujeres de 50 a 64 años que viven en condiciones de pobreza en el Estado de México (Edomex).

El Gobierno estatal ofrece este apoyo para favorecer el acceso a alimentos a mujeres de entre 50 y 64 años que están en condición de pobreza, pobreza extrema “o en carencia por acceso a la alimentación nutritiva o de calidad”.

Para ello, entregan de una a seis despensas al año en Edomex, según la convocatoria. También brindan los siguientes servicios integrales:

  • Asesoría psicológica
  • Jurídica
  • Nutricional
  • Atención médica general
  • apoyo en trabajo social y fisioterapia

Fechas de registro

  • Pre-registro: 25 de marzo – 10 de abril del 2026
  • Publicación de folios y entrega de documentos: 20 de abril – 8 de mayo
  • Resultados: 18 a 22 de mayo

Requisitos para la entrega de despensas en Edomex

Las y los solicitantes del apoyo Alimentación para el Bienestar deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Requisitos

  • Tener entre 50 y 64 años
  • Vivir en el Estado de México
  • Estar en condición de pobreza o carencia alimentaria

Documentos

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)
  • Formato Único de Bienestar (se entrega en módulo de atención)

¿Cómo inscribirse en el programa Alimentación para el Bienestar?

  1. Ingresa al siguiente portal o acude a alguno de los módulos presenciales, cuyas direcciones están en este enlace
  2. Consulta tu folio para ver si fuiste seleccionado. Debes hacerlo del 20 de abril al 8 de mayo
  3. Si fuiste seleccionado, entrega tus módulos en el módulo correspondiente, durante el mismo periodo
  4. Revisa los resultados del 18 al 22 de mayo en la página oficial

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