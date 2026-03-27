Pre-registro para entrega de despensas a mujeres en Edomex; requisitos y fechas
De marzo a abril, estará habilitado el pre-registro para el programa Alimentación para el Bienestar 2026, que ofrece despensas y servicios de salud a mujeres de 50 a 64 años que viven en condiciones de pobreza en el Estado de México (Edomex).
El Gobierno estatal ofrece este apoyo para favorecer el acceso a alimentos a mujeres de entre 50 y 64 años que están en condición de pobreza, pobreza extrema “o en carencia por acceso a la alimentación nutritiva o de calidad”.
Para ello, entregan de una a seis despensas al año en Edomex, según la convocatoria. También brindan los siguientes servicios integrales:
- Asesoría psicológica
- Jurídica
- Nutricional
- Atención médica general
- apoyo en trabajo social y fisioterapia
Fechas de registro
- Pre-registro: 25 de marzo – 10 de abril del 2026
- Publicación de folios y entrega de documentos: 20 de abril – 8 de mayo
- Resultados: 18 a 22 de mayo
Requisitos para la entrega de despensas en Edomex
Las y los solicitantes del apoyo Alimentación para el Bienestar deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:
Requisitos
- Tener entre 50 y 64 años
- Vivir en el Estado de México
- Estar en condición de pobreza o carencia alimentaria
Documentos
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)
- Formato Único de Bienestar (se entrega en módulo de atención)
¿Cómo inscribirse en el programa Alimentación para el Bienestar?
- Ingresa al siguiente portal o acude a alguno de los módulos presenciales, cuyas direcciones están en este enlace
- Consulta tu folio para ver si fuiste seleccionado. Debes hacerlo del 20 de abril al 8 de mayo
- Si fuiste seleccionado, entrega tus módulos en el módulo correspondiente, durante el mismo periodo
- Revisa los resultados del 18 al 22 de mayo en la página oficial
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