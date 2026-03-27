Pre-registro para entrega de despensas a mujeres en Edomex; requisitos y fechas

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El apoyo es para mujeres de 50 a 64 años. Foto: Secretaría Bienestar Edomex

De marzo a abril, estará habilitado el pre-registro para el programa Alimentación para el Bienestar 2026, que ofrece despensas y servicios de salud a mujeres de 50 a 64 años que viven en condiciones de pobreza en el Estado de México (Edomex).

El Gobierno estatal ofrece este apoyo para favorecer el acceso a alimentos a mujeres de entre 50 y 64 años que están en condición de pobreza, pobreza extrema “o en carencia por acceso a la alimentación nutritiva o de calidad”.

Para ello, entregan de una a seis despensas al año en Edomex, según la convocatoria. También brindan los siguientes servicios integrales:

Asesoría psicológica

Jurídica

Nutricional

Atención médica general

apoyo en trabajo social y fisioterapia

Fechas de registro

Pre-registro: 25 de marzo – 10 de abril del 2026

Publicación de folios y entrega de documentos: 20 de abril – 8 de mayo

Resultados: 18 a 22 de mayo

Requisitos para la entrega de despensas en Edomex

Las y los solicitantes del apoyo Alimentación para el Bienestar deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Requisitos

Tener entre 50 y 64 años

Vivir en el Estado de México

Estar en condición de pobreza o carencia alimentaria

Documentos

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)

Formato Único de Bienestar (se entrega en módulo de atención)

¿Cómo inscribirse en el programa Alimentación para el Bienestar?

Ingresa al siguiente portal o acude a alguno de los módulos presenciales, cuyas direcciones están en este enlace Consulta tu folio para ver si fuiste seleccionado. Debes hacerlo del 20 de abril al 8 de mayo Si fuiste seleccionado, entrega tus módulos en el módulo correspondiente, durante el mismo periodo Revisa los resultados del 18 al 22 de mayo en la página oficial

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