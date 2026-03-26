Desaparecen 2 embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Cuba; Marina las busca

GENERANDO AUDIO...

Buscan veleros que iban hacia Cuba. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para localizar dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de distintas nacionalidades. Ambas zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, mientras transportaban ayuda humanitaria, pero hasta ahora no hay comunicación ni confirmación de su arribo.

De acuerdo con la información oficial, los veleros tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, por lo que se pusieron en marcha de inmediato los protocolos de búsqueda. La autoridad naval señaló que estas acciones forman parte de la responsabilidad del Estado mexicano para salvaguardar la vida humana en la mar.

Marina busca 2 veleros con 9 tripulantes entre Isla Mujeres y Cuba

Como parte del operativo, la Armada de México alertó a mandos navales de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, además de las estaciones ENSAR correspondientes. También emitió avisos a la comunidad marítima para ampliar las capacidades de localización de las embarcaciones.

La Marina también informó que mantiene coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con instancias técnicas para el análisis de información marítima. A nivel internacional, señaló que hay comunicación con agencias consignatarias y centros coordinadores de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo.

En las operaciones de campo, se desplegaron unidades de superficie y aéreas, incluidas aeronaves tipo Persuader, que realizan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana. La dependencia detalló que en estas labores se consideran la derrota programada, posibles cambios de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas de la región.

La dependencia agregó que mantiene monitoreo permanente y análisis continuo de la información disponible para actualizar el plan de acción y definir zonas probables de deriva. También hizo un llamado a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México para reportar cualquier información o avistamiento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.