En entrevista con Uno TV, el coronel Rodolfo Blancas Osorio, adscrito a la Guardia Nacional, informó que el Operativo de Vacaciones de Invierno 2025 se lleva a cabo del 15 de diciembre al 11 de enero, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros en carreteras federales, aeropuertos, zonas turísticas y centros vacacionales del país. Además, detalló que la corporación mantiene un despliegue permanente de 26 mil elementos, al que se suman 12 mil efectivos adicionales durante este periodo, alcanzando un total de 38 mil integrantes, quienes operan bajo el modelo de proximidad social.

También, el coronel explicó las principales acciones preventivas, como los operativos Carrusel, Radar, Cinturón y Casco, así como el uso de tecnología para identificar tramos de riesgo mediante mapas de calor. Y por último, exhortó a la ciudadanía a planificar sus viajes, evitar conducir cansados o bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y utilizar los canales oficiales de reporte como el 911, el 088 y la cuenta de @GN_Carreteras, destacando que la participación ciudadana es clave para reducir accidentes y garantizar traslados seguros.

