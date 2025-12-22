GENERANDO AUDIO...

Destinos turísticos para estas vacaciones. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer que, para esta temporada vacacional, se tiene previsto la llegada de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros.

Esta estimación, del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, representa un incremento del 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Destinos turísticos que serán más visitados

La dependencia federal explicó que el crecimiento estimado en la llegada de turistas nacionales y extranjeros y los niveles de ocupación previstos —56.6% a nivel nacional— se relacionan con objetivos de desarrollo incluyente.

Destacó que la estimación se refleja en los principales centros turísticos del país, con proyecciones de incrementos en la llegada de visitantes y ocupaciones sólidas en este periodo.

Expectativas superiores al 80% de ocupación:

Cancún

Los Cabos

Puerto Vallarta

Riviera Maya

Reportan estimaciones de crecimiento sostenido:

Ciudad de México

Guadalajara

Puebla

Acapulco

Monterrey

Mérida, el destino que destaca por encima de los otros

La secretaría de Estado reportó que Mérida, Yucatán, se posiciona con el mayor incremento previsto, lo que confirma el comportamiento del turismo en el sureste del país.

Sectur resalta periodo vacacional diciembre 2025-enero 2026

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la dependencia federal, indicó que este periodo vacacional es uno de los más relevantes para la actividad turística por su aportación al dinamismo económico, empleo y derrama en destinos del país.

Agregó que los últimos tres años reflejan un incremento promedio de 504 mil 795 turistas durante estas fechas, lo que marca un comportamiento sostenido en la llegada de visitantes.

Situación en Tulum en esta temporada vacacional

La estimación de la Secretaría de Turismo se presenta en medio de la crisis que atraviesa Tulum, Quintana Roo, como destino turístico y es que durante 2025 ha vivido una caída considerable en el flujo de turistas y en la ocupación hotelera.

Entre los factores que influyen a lo anterior son los altos costos en hoteles, restaurantes, tours y transporte, así como tarifas de entrada a zonas turísticas y costos obligatorios en ciertas experiencias, lo que ha alimentado el rechazo de los turistas.

Recientemente, a principios del mes de diciembre, usuarios de redes sociales reportaron baja afluencia de turismo tanto nacional como extranjero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento