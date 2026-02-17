Consejo Nacional de la Tortilla alerta aumento de hasta 5 pesos por kilo

GENERANDO AUDIO...

El precio de la tortilla podría subir entre 4.5 y 5 pesos por kilo debido a costos laborales, insumos y presuntas irregularidades municipales, afirmó Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las Nueve en Uno, aseguró que para la elaboración de tortillas son necesarios más de 30 productos diferentes, lo que impacta en el costo del alimento.

López García señaló que la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del aguinaldo a 30 días impactarían directamente en el costo. Estimó que cada tortillería tendría que pagar entre 13 mil y 15 mil pesos mensuales adicionales por trabajador si se aplican las nuevas disposiciones laborales.

“Todo esto de los 30 días de aguinaldo, que parece bien, te repito, todo esto de las extorsiones que sufrimos por parte de funcionarios, aunado a que nuestra señora la presidenta quiere que se trabajen nada más 40 días a la semana… Estamos hablando que tendríamos que estar pagando entre 10 y 13 mil pesos mensuales por cada colaborador.” Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.