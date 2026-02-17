CNTE marca distancia de Marx Arriaga y no espera cambios en la SEP

GENERANDO AUDIO...

CNTE marca distancia con Marx Arriaga. Foto: Cuartoscuro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcó distancia con Marx Arriga, tras la polémica destitución del funcionario al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, Gerardo Cruz, integrante del Comité Ejecutivo Seccional Democrático de la Sección IX, afirmó que no esperan cambios con la designación de Nadia López García al frente de la dirección.

CNTE niega vínculo con Marx Arriaga

El dirigente magisterial rechazó cualquier vínculo entre el exfuncionario y la Coordinadora.

“No tenemos ninguna relación con Marx Arriaga, porque tal parece que Marx Arriaga es parte de la coordinadora y eso es totalmente falso”, Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX, CNTE

Además, destacó que el nombramiento de Nadia López García no representa una afectación directa para la CNTE y reiteró la distancia con el exfuncionario al rechazar que Marx Arriaga haya sido su representante.

“No nos afecta en tanto. No, no es alguien que nos hubiera representado porque algunos lo están dando como eso, como que él nos representaba y nosotros tenemos nuestra propia representación”, Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX, CNTE

Afirmó que la salida del exdirector responde a conflictos internos dentro de la SEP, al mencionar diferencias con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado.

“Nosotros vemos aquí el problema que son las diferencias internas que tienen tanto Mario Delgado como Marx Arriaga, que no tuvieron la capacidad de resolver sus diferencias de la manera correcta, ¿no? Y que ahora cada uno de ellos se presenta como el defensor tanto de los libros de texto como de las y los alumnos e inclusive hasta de las y los trabajadores de la educación, ¿no? Cuando en la práctica ha sido lo contrario”, Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX, CNTE

CNTE no espera cambios tras llegada de Nadia López García

El profesor Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX de la CNTE, afirmó que no espera cambios de fondo, pues sostuvo que mientras continúe la designación “vertical” de funcionarios, será difícil avanzar en transformaciones estructurales.

“Esperamos poco en tanto no se cambie la forma de la designación vertical de arriba hacia abajo. O sea, mientras que se continúe con ese verticalismo, pues poco se va a avanzar. O sea, tendría que surgir una propuesta y ya hay mucha gente preparada en el país”, Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX, CNTE

Finalmente, señaló que como Sección IX exigirán al titular de la SEP respetar los acuerdos alcanzados con el magisterio.

“Mira, como sección nueve, porque como CNTE todavía no tenemos una postura, porque no hemos realizado la Asamblea Nacional, que es donde definimos, pero como Sección Novena lo que estamos planteando primero es que, en el caso de Mario Delgado, tendría que respetar los acuerdos firmados de las jornadas de lucha que tuvimos, particularmente la de 2025”; Gerardo Cruz, Comité Ejecutivo Seccional Democrático, Sección IX, CNTE

