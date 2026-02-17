Aprueba Senado acuñar 3 monedas conmemorativas del Mundial

GENERANDO AUDIO...

Senado aprueba tres monedas conmemorativas del Mundial FIFA 2026 Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó por unanimidad acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá. La votación fue de 94 votos a favor este 17 de febrero.

Se trata de:

Una moneda de oro con valor nominal de 25 pesos

con valor nominal de Una moneda de plata de 10 pesos

de Una moneda bimetálica de 20 pesos

Las piezas buscan conmemorar el torneo internacional de futbol que tendrá partidos en territorio mexicano.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026

Durante la sesión, la senadora Virginia Magaña Fonseca, del PVEM, destacó que la numismática deja constancia material de acontecimientos relevantes para la vida pública nacional.

“Desde una perspectiva de estado, la numismática cumple una función clara, dejar constancia material de acontecimientos relevantes; para la vida pública nacional, las monedas documentan etapas históricas, circulan dentro y fuera del país, y proyectan identidad; son en los hechos una herramienta de memoria institucional y de diplomacia cultural”. Virginia Magaña Fonseca, senadora del PVEM

Por su parte, la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, afirmó que con estas monedas se envía un mensaje al mundo de que México está listo para recibir a visitantes durante la justa mundialista.

“Enviamos un mensaje al mundo: México está listo para recibirles; les esperamos con alegría en la justa mundialista que ruede para fomentar la paz y la fraternidad entre las naciones; reconozcamos nuestra historia deportiva y abramos paso a un legado que trasciende los 90 minutos. Que estas monedas conmemorativas sean un recordatorio de que cuando un país se une no hay meta inalcanzable”. Lizeth Sánchez García, senadora del PT

La aprobación fue respaldada por todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno.

Banxico definirá el diseño de las monedas

El Banco de México (Banxico) será el encargado de determinar los diseños que aparecerán en el reverso de cada moneda.

Una vez aprobados los motivos, las piezas deberán acuñarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la definición de los diseños.

La Casa de Moneda de México realizará los ajustes técnicos correspondientes, conforme a lo autorizado por Banxico.

“Estos eventos colocan a nuestras ciudades en el plano internacional, impulsan cadenas productivas, generan empleos temporales y fortalecen sectores como el transporte, la hotelería, los servicios y el comercio”. Virginia Magaña Fonseca, senadora del PVEM

La aprobación del dictamen fue atestiguada en el salón de sesiones por Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, y por el actor Joaquín Cosío.

Con esta decisión, el Congreso avanza en los preparativosr umbo al Mundial 2026, donde México será una de las sedes principales.

