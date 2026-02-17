“¿Qué es eso?”: auditor superior minimiza señalamientos sobre Sistema Anticorrupción

GENERANDO AUDIO...

David Colmenares está señalado por gestión en ASF. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, respondió con un “¿qué es eso?” al ser cuestionado sobre los señalamientos que lo acusan de “dinamitar” el Sistema Nacional Anticorrupción.

La declaración ocurrió en el marco de la presentación del informe de la Cuenta Pública 2024 en el Salón Verde de la Cámara de Diputados, correspondiente a la última fiscalización del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Colmenares defiende enfoque preventivo en la ASF

Durante su intervención, el auditor sostuvo que el enfoque preventivo adoptado en su administración ha sido la estrategia “más útil y eficiente” en materia de fiscalización superior.

Colmenares Páramo se encuentra en la fase final de su gestión al frente del órgano de control federal, cargo que asumió en marzo de 2018 por un periodo de ocho años.

Su administración ha sido cuestionada por la reducción en los montos observados en auditorías y en la interposición de denuncias.

Proceso de relevo en puerta

Está previsto que este miércoles se emita la convocatoria para elegir a un nuevo titular de la ASF. El propio Colmenares ha manifestado públicamente su intención de buscar la reelección.

Tras concluir su discurso, permaneció unos minutos en el Salón Verde y, al salir del recinto legislativo en silla de ruedas, fue abordado por reporteros que le preguntaron si buscará un nuevo periodo y si se considera satisfecho con su gestión. Sin embargo, evadió las preguntas de la prensa.

Luego se atrincheró en una oficina en la Cámara de Diputados para evitar a los medios de comunicación. Tras media hora salió rodeado de personal de seguridad y, al preguntarle si buscaría la reelección, dijo: “Ya tengo hambre”. Cuando se le preguntó si se iba satisfecho, sólo dijo que debía ir a Oaxaca.

Ante la pregunta de una reportera que hizo referencia a las acusaciones de que habría debilitado el Sistema Nacional Anticorrupción, el auditor respondió de forma breve y mientras se retiraba: “¿qué es eso?”.

Tercer y último informe de la Cuenta Pública 2024



En su tercer informe de la Cuenta Pública registró presuntas irregularidades por más de 59 mil millones de pesos….

“… Por más de 54,344.2 millones de pesos, de los cuales, un 36% correspondió a los gobiernos de las entidades federativas, como resultado de su gestión en el ejercicio de los recursos de origen federal… Más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte del Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Entes que conforman la Administración Pública Federal, siendo las Empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto total observado en ese orden de gobierno…”

Sumando las tres entregas de la Cuenta Pública 2024, año en que finalizó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, da un total de más 65,169 millones de pesos de presunto daño a la Hacienda Pública…

En las auditorías de esta tercera entrega se han recuperado más de dos mil millones de pesos para la Federación…

