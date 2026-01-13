Protestas afectarán vialidades clave que conectan con CDMX. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones de transporte agrupadas como “Rutas Hermanas y asociaciones anexas” bloquean y cierran de vialidades en distintos puntos del Estado de México (Edomex), que son entradas a la Ciudad de México (CDMX).

Alrededor de las 9:20, los transportistas iniciaron con bloqueos en el Bordo de Xochiaca y la carretera Chalco-Ixtapaluca que se han ido extendiendo hacia otros puntos.

Las movilizaciones afectarán vialidades estratégicas de conexión con la CDMX, lo que podría generar importantes afectaciones a la movilidad durante la mañana, algunas vialidades que podrían ser afectadas son:

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México-Puebla

Carretera Chalco-Cuautla

Carretera México-Texcoco

Municipios donde se prevén afectaciones

Además de los cierres en carreteras y vialidades principales, los organizadores informaron que también habrá bloqueos en las inmediaciones de varios municipios del oriente mexiquense como:

Nezahualcóyotl

San Vicente Chicoloapan

Los Reyes La Paz

Ixtapaluca

Chalco

Valle de Chalco

Las protestas podrían impactar tanto el transporte público como el tránsito vehicular particular, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Transportistas bloquean accesos a CDMX en zona oriente del Valle de México Operadores de transporte público de Rutas Hermanas, en la zona oriente del Edomex, bloquean, al menos 6 puntos del Valle de México. Uno de ellos es la Avenida México, acceso de Los Reyes, Edomex a Iztapalapa, CDMX, a la altura del Cablebus Línea 2 en Santa Martha Acatitla. Jorge Zenil, representante de la Ruta 42 informó a Unotv.com, que el bloqueo pretende llamar a la atención de la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez, para que haga un alto al robo y extorsión de las grúas y corralones en complicidad con los ministerios públicos, policías estatales y municipales mexiquenses. Otros puntos afectados son: Carretera Chalco-Cuautla

Autopista México-Puebla

Circuito Exterior Mexiquense, altura de Nezahualcóyotl

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites territoriales de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

El acceso al Circuito Exterior Mexiquense por el cruce de avenida Bordo de Xochiaca y avenida Vicente Villada Cierran, Avenida México y Santa Martha Con un bloqueo total, los transportistas, quienes demandan seguridad para frenar asaltos, extorsiones y cobros exorbitantes de grúas, han dicho públicamente que no se retirarán hasta que puedan entablar diálogo con las autoridades. Suman bloqueo en la Autopista México-Puebla A las 10:00 horas, los transportistas manifestantes hacen un bloqueo en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, tanto en dirección hacia la Ciudad de México (CDMX) como hacia el estado de Puebla. Además, a las protestas se han sumado recolectores de desechos sólidos, quienes apoyan la manifestación en el sitio. Con unidades de transporte y mototaxis, bloquean intersección del Circuito Exterior Mexiquense Severo caos vial es el que generan transportistas en avenida Bordo de Xochiaca en el municipio de Nezahualcóyotl, Edomex. Decenas de unidades de transporte público y moto taxis, bloquean la avenida en su intersección con el Circuito Exterior Mexiquense.

Con enormes lonas hacen extensiva su inconformidad y denuncian cobros excesivos en corralones, arrastres de grúas y aseguran que son objeto de extorsiones por parte de elementos de la policía del Edomex. El bloqueo ya genera kilométricas filas vehiculares en avenida bordo de Xochiaca y el Mexiquense.

Los inconformes, aseguran, no se van a retirar hasta qué haya intervención por parte de autoridades estatales. ¿Cuál es el motivo de los bloqueos de transportistas hoy en Edomex? Las organizaciones transportistas que hacen la manifestación y los bloqueos, exigen a las autoridades acciones para frenar: Extorsiones

Robo de autopartes

Cobros excesivos en corralones Además, han denunciado actos de corrupción en general relacionados con el sector del transporte y la movilidad en el Edomex. Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo podrían mantenerse los cierres ni si habrá mesas de diálogo con autoridades estatales o municipales. Manifestantes cierran el bordo de Xochiaca Como lo anunciaron ayer, este martes, transportistas han cerrado el Bordo de Xochiaca a la circulación vial, ante lo cual, deberás tomar precauciones al circular por el sitio de la manifestación. Transportistas bloquean la Chalco-Ixtapaluca Alrededor de las 9:20 horas de este martes, transportistas de las Rutas Hermanas iniciaron un bloqueo parcial en la carretera Chalco-Ixtapaluca. Hasta el momento los manifestantes dejan un carril libre para la circulación, pero el tráfico ya se complica en la zona.

