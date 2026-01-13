GENERANDO AUDIO...

En México, menos de la mitad de quienes tienen trabajo lo hacen en la formalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 44.6% de la población ocupada cuenta con un empleo formal, lo que equivale a 26.5 millones de personas al tercer trimestre de 2025, según información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El dato también deja ver el tamaño del otro lado del mercado laboral: la tasa de informalidad fue de 55.4% en el mismo periodo. Aunque la STPS reconoce que se trata de un reto estructural, apunta que este nivel está por debajo del máximo histórico de 59.8% registrado en el cuarto trimestre de 2009.

Empleo formal en México: no es sólo IMSS

Uno de los puntos que la STPS subraya es que “empleo formal” no significa únicamente estar afiliado al IMSS. En un boletín, la dependencia explica que el universo de formalidad incluye todos los esquemas de seguridad social, entre ellos a cerca de 4 millones de trabajadoras y trabajadores afiliados al ISSSTE, además de otros institutos públicos de seguridad social.

Bajo ese criterio, la cifra de 26.5 millones busca reflejar —según la dependencia— una lectura más completa de la formalidad laboral cuando se usan criterios estadísticos adecuados.

Cómo se debe calcular la formalidad

La STPS insiste en que las tasas de formalidad e informalidad deben calcularse sobre la población ocupada, y no sobre el total de la población del país. ¿La razón? Medirlo con la población total incluye a infancias, personas pensionadas y otros grupos que, por disposición legal, no participan en el mercado laboral, lo que distorsiona la interpretación de los indicadores.

En el mismo corte, México registra una cobertura de protección social de 80.8%, un nivel que la STPS señala como superior al de Estados Unidos, con base en indicadores internacionales comparables.

Sin embargo, la propia dependencia advierte que Estados Unidos no cuenta con un concepto de formalidad laboral equiparable al de México, debido a que no tiene sistemas de seguridad social equivalentes al IMSS o al ISSSTE. Por eso, indica que no son metodológicamente válidas las comparaciones directas basadas en la población total.

