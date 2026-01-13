Si no has pagado refrendo o tenencia, ¿aún puedes verificar?

GENERANDO AUDIO...

Si tu automóvil presenta adeudos por refrendo o tenencia, debes saber que esto no impide que realices la verificación vehicular, ya que se trata de trámites distintos e independientes. Las autoridades de movilidad y medio ambiente han reiterado que la verificación es obligatoria para todos los vehículos que circulan, sin importar si el propietario tiene pagos pendientes de contribuciones vehiculares.

Realizar la verificación en tiempo y forma es importante, ya que no hacerlo puede derivar en multas, recargos y restricciones para circular, especialmente durante los periodos de contingencia ambiental. Además, un vehículo no verificado puede ser sancionado en operativos de tránsito y enfrentar dificultades para realizar otros trámites administrativos.

Aunque sí es posible verificar sin haber pagado refrendo o tenencia, los adeudos no se cancelan ni se suspenden. Estos continúan generando recargos y, en algunos casos, pueden limitar trámites futuros como cambio de propietario, alta o baja de placas, renovación de tarjeta de circulación o acceso a programas de regularización y condonación.

Por ello, las autoridades recomiendan verificar el vehículo dentro del calendario correspondiente y, de manera paralela, ponerse al corriente en los pagos pendientes para evitar mayores complicaciones. Cumplir con ambos trámites no solo previene sanciones, sino que también contribuye al control de emisiones contaminantes y al ordenamiento del parque vehicular.

