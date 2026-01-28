Agilizarán reparación de daño por Tren Interoceánico: “Será más eficiente y rápido”

GENERANDO AUDIO...

Autoridades inician la reparación del daño a víctimas y familias. Foto: Especial

A partir del lunes, iniciará el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que viajaban 225 personas, informaron autoridades federales.

El anuncio se realizó durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez.

Reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico

Arturo Medina detalló que una comisión interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Gobernación, será la encargada de atender a las víctimas y a sus familias. Explicó que el proceso comenzará en comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el mayor número de personas afectadas.

El subsecretario destacó que desde el momento del accidente se activó un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada. Subrayó que la presidenta instruyó agilizar los procedimientos para evitar demoras.

“La presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible. Un trámite que regularmente tarda más de seis meses, lo haremos a la brevedad posible”. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Atención jurídica y acompañamiento a familias

Las autoridades señalaron que la prioridad ha sido la atención a la salud, la recuperación y el acompañamiento integral de las víctimas, así como el apoyo a las familias de las personas que perdieron la vida.

“La prioridad siempre han sido las personas, su salud, su recuperación, y el acompañamiento sensible, personal, en todos los ámbitos, incluido el jurídico, que requirieron las víctimas en ese momento tan complejo. También la atención a sus familias y a los familiares de las personas que lamentablemente perdieron la vida”. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

Propuesta de aseguradora y montos diferenciados

El subsecretario informó que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación del daño recomendada por la FGR. Las personas afectadas podrán optar por las salidas alternas que ofrece el Mecanismo de Solución de Controversias.

Además, en las mesas interinstitucionales se presentará la propuesta de la aseguradora, la cual forma parte integral del proceso. Los montos serán diferenciados, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

Medina aseguró que el Gobierno federal continuará trabajando sin interrupciones hasta que cada víctima y cada familia reciban la atención que necesitan.

Las reuniones con víctimas iniciarán el lunes y se mantendrán de manera continua en las comunidades afectadas. Las autoridades reiteraron que el proceso de atención se mantendrá abierto hasta completar la reparación integral del daño.

“Esa es su instrucción. Y eso es lo que vamos a atender y a cumplir”. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

