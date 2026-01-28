CFE confirma: continúa actualización de medidores de luz en México

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que mantiene un programa permanente de modernización de medidores de luz en todo el país, enfocado en sustituir equipos obsoletos por dispositivos digitales y electrónicos más precisos, sin costo para los usuarios.

De acuerdo con la información oficial, este proceso forma parte de la infraestructura del servicio eléctrico y tiene como objetivo mejorar la medición del consumo, fortalecer la transparencia en la facturación y reducir las pérdidas de energía no técnicas asociadas a medidores dañados o fuera de vida útil.

Un programa permanente, no una acción extraordinaria

La CFE señala que los medidores en hogares deberán ser digitales, en sustitución de los antiguos equipos electromecánicos. Esta transición no responde a operativos especiales, sino a criterios técnicos establecidos, como:

Vida útil del medidor

Daños o deterioro del equipo

Falta de refacciones

Necesidad de actualización tecnológica

La empresa precisa que estas sustituciones no generan costos adicionales para las y los usuarios del servicio eléctrico.

Por qué la CFE está cambiando medidores de luz

Según la CFE, los medidores electromecánicos obsoletos pueden registrar el consumo de forma incorrecta, lo que incrementa la pérdida de energía por causas no técnicas y genera incertidumbre en la facturación.

Con la modernización, se pasa de equipos con una exactitud aproximada de ±2% a medidores electrónicos con una precisión cercana a ±0.5%, lo que mejora de forma directa la calidad de las lecturas.

Qué cambia con los nuevos medidores digitales

La CFE destaca que los medidores digitales y electrónicos permiten:

Medición más exacta del consumo eléctrico

Menor margen de error en la facturación

Lecturas más claras y fáciles de interpretar

Reducción de errores administrativos en la toma de lecturas

La Comisión aclara que la modernización no modifica las tarifas eléctricas, sino que busca que el cobro refleje de manera más precisa la energía efectivamente consumida.

Cómo se revisan y validan los medidores antes de instalarse

Antes de su instalación, los equipos pasan por procesos de verificación y calibración en laboratorios acreditados, conforme a las normas aplicables. Además, personal técnico de la CFE realiza revisiones en campo periódicas, como parte de programas de control y supervisión.

Estas acciones buscan prevenir anomalías, garantizar la integridad del sistema de medición y mantener la confiabilidad del servicio.

A quiénes aplica la modernización de medidores de luz

El programa de la CFE contempla la actualización de equipos en:

Viviendas

Plantas industriales

Centros comerciales

Sector de servicios

Incluye tanto la sustitución de medidores obsoletos como el reemplazo de aquellos que, por desgaste o daño, ofrecen un servicio deficiente.

