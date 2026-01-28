Anuncian la reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico; prometen rapidez

GENERANDO AUDIO...

Autoridades federales darán acompañamiento. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en febrero iniciará la reparación del daño de las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico, lo cual, se prevé que sea un proceso rápido.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria externó su solidaridad a las personas afectadas, a un mes de la tragedia causada por el exceso de velocidad de la locomotora.

Aseguró que las 225 víctimas recibirán una reparación del daño. La mitad, será entregada por la empresa aseguradora, mientras que otra parte corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR)

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, resaltó que contactaron a las personas afectadas desde el pasado 26 de enero para informar sobre proceso integral de reparación.

Reunión para reparación del daño

El próximo 2 de febrero, las víctimas tendrán una reunión interinstitucional para elegir las opciones que ofrecen los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para la reparación del daño por el Tren Interoceánico.

Cada persona recibirá acompañamiento de un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR y la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, indicó.

Agilizarán reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico

Arturo Medina mencionó que estas reuniones serán en las comunidades de Veracruz y Oaxaca, donde viven las familias afectadas. También eliminarán trámites innecesarios para agilizar el proceso que puede durar hasta seis meses.

De igual forma, precisó que los montos de reparación son distintos para cada víctima, pues dependen de los daños sufridos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que incluso pueden dar apoyos de vivienda o empleo.

Reanudarán servicio de pasajeros tras certificación

Asimismo, Claudia Sheinbaum resaltó que habrá una certificación internacional para el servicio de pasajeros del Tren Interoceánico. Eso ayudará a que se cumplan las garantías de no repetición de este accidente.

En ese tenor, aseguró que reanudarán el servicio de pasajeros en dicha ruta hasta que se cumplan las recomendaciones que emita la firma certificadora. Sin embargo, no informó cuándo sería dicha certificación.

En cambio, el servicio de carga podrá usarse en cuanto las vías estén en óptimas condiciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: