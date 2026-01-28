Confirman asalto a equipo de la Presidencia en SLP

GENERANDO AUDIO...

Reportan asalto a equipo de Presidencia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de San Luis Potosí confirmó el asalto a personal que presta servicios al Gobierno federal, ocurrido sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 67, en el tramo San Luis Potosí–Matehuala, donde las víctimas fueron despojadas de dinero y equipo mientras transitaban por la zona.

El caso cobró relevancia luego de que se difundiera que el ataque habría sido contra el equipo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este miércoles, autoridades estatales aclararon que no se trató de la avanzada presidencial, aunque sí de personas que realizan actividades para el Gobierno federal en la producción de materiales audiovisuales.

Los hechos ocurrieron cuando los ocupantes de una camioneta fueron interceptados, obligados a descender del vehículo y despojados de cámaras de video, teléfonos celulares y otras pertenencias, en un tramo donde se han registrado de manera recurrente robos a automovilistas.

“No se trató de ninguna avanzada de la Presidenta”

El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, descartó, en un primer momento, que el asalto haya sido dirigido contra personal de seguridad o logística presidencial.

“No se trató de ninguna avanzada de la presidenta, eso fue un hecho que, por supuesto, no nos gustaría que pase, pero fue un robo a personas que transitaban”, declaró el funcionario estatal.

Posteriormente, precisó que las víctimas sí realizan trabajos para el Gobierno federal, aunque no pertenecen a la avanzada presidencial.

“Sí hubo un asalto a una camioneta que transportaba personas y algunos objetos, como cámaras que utilizan para realizar filmaciones, teléfonos celulares; se despojaron a esas personas que realizan algunas actividades para el gobierno federal, pero no de una avanzada de la presidencia ni nada de eso”, señaló.

Guardia Nacional investiga asalto en vía federal

Torres Sánchez explicó que, al tratarse de una carretera federal, el caso es investigado por la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional como primera autoridad respondiente.

Tras el asalto, se desplegó un operativo especial de seguridad pública en la zona, donde se reforzó el patrullaje. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades federales no han informado avances sobre la investigación y la Presidencia de la República tampoco ha emitido un posicionamiento oficial respecto al asalto ocurrido en la carretera 57.