Israel permitirá algunas actividades presenciales durante el fin de semana, destaca Embajada mexicana

Israel celebra el festival del Purim. Foto: AFP

Israel permitirá algunas actividades hasta hoy prohibidas, entre el jueves y el sábado, anunció la Embajada de México en el país medio oriental, debido a que no se han registrado impactos graves en los últimos días.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática mexicana en Israel acotó que el cambio del nivel de “actividad esencial” a “actividad limitada” aplicará para el periodo del mediodía de este jueves 5 de marzo al sábado 7 marzo a las 20:00 horas.

Agregó que, con ello, el Comando del Frente Interno israelí permitirá, en todo el país, la realización de las siguientes actividades:

Educativas: aún no se permiten

aún no se permiten Empleos: actividades presenciales se pueden realizar en un lugar con acceso a un espacio protegido estándar

actividades presenciales se pueden realizar en un lugar con acceso a un espacio protegido estándar Reuniones y servicios: se permiten reuniones de hasta 50 personas, siempre que se pueda llegar a un espacio protegido estándar durante la cuarentena. Playas se mantienen cerradas al público.

Ello, luego de que el pasado sábado 28 de febrero el gobierno de Israel declaró el estado de emergencia inmediatamente después del ataque conjunto con Estados Unidos a Irán, cuando se inició con el nivel de “actividades esenciales”.

