Jornada laboral de 40 horas avanza: Senado dictaminará reforma la próxima semana

Avanza jornada de 40 horas. Foto: Cuartoscuro

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, afirmó que la iniciativa de reforma laboral para establecer las 40 horas de trabajo será dictaminada en comisiones del Senado el próximo martes 10 de febrero, para posteriormente ser discutida y votada en el Pleno de la Cámara Alta un día después.

Bolaños López confió en que el Senado de la República analizará la iniciativa y realizará, en su caso, los ajustes necesarios durante el proceso legislativo.

“Hay puntos por supuesto que se han planteado, hay algunos que solicitarían que hubiese una implementación inmediata, posiblemente hay otros que buscarían una redacción distinta relativo a los tiempos de descanso”, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo

De acuerdo con el funcionario federal, la iniciativa de reforma laboral para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales otorgará flexibilidad a trabajadores y empleadores para definir la organización de las jornadas y los días de descanso.

“Qué es lo que queremos, que haya también cierta flexibilidad a favor de los trabajadores, que sea las personas trabajadoras las que definan en acuerdo por supuesto con los empleadores, pues, que pueda también definirse cómo va a ser su jornada de trabajo”, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo

Tras sostener una reunión privada con la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, el funcionario explicó que la propuesta busca dejar claridad constitucional sobre el nuevo esquema laboral, privilegiando el acuerdo entre las partes.

“Decirles que lo que vamos a hacer es dejar constitucionalmente con muchísima claridad 40 horas a la semana, sumado a esto a que hay 8 horas de trabajo diario, bueno, estamos con muchísima claridad que da margen para que sean 5 días de trabajo a la semana”, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo

Implementación gradual hasta 2030

El secretario del Trabajo insistió en que la reforma contempla una implementación gradual, lo que permitirá a las empresas adaptarse de forma progresiva al nuevo esquema laboral.

“En la medida en que vayamos avanzando año con año, también se le da oportunidad a las empresas y a todos para que también puedan avanzar en una reducción y finalmente en el año 2030 tengamos ya una semana de 40 horas”, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo

