Empresa que provee al Senado carece de domicilio fiscal pese a contratos públicos

Senado de la República. Foto: Cuartoscuro.

El tema de la existencia de un salón de belleza al interior del Senado de la República, así como el gasto presuntamente destinado a este espacio, continúa generando controversia.

Luego de que Proceso dio a conocer que la Cámara alta cuenta con una estética a la que acudían trabajadores y legisladores, se reveló que el Senado facturó alrededor de 200 mil pesos en artículos de belleza en agosto de 2024, previo al inicio de la LXVI Legislatura.

Senado gastó cerca de 200 mil pesos presuntamente en artículos de belleza

Facturas dadas a conocer por Libro Negro revelan que durante 2024, el Senado de la República destinó 194 mil pesos para la adquisición de productos cosméticos y herramientas para el cuidado personal.

Entre los productos adquiridos se enlistan bases de maquillaje, polvos compactos, correctores, labiales, rubores, paletas de sombras, brochas, primers, rímel y productos para el cuidado de la piel, así como planchas para el cabello y cepillos profesionales.

La marca con mayor presencia en la factura es MAC, con decenas de productos enlistados. Entre ellos se incluyen bases, polvos, paletas, labiales, correctores, rubores y accesorios, con precios unitarios que van desde 450 hasta más de 2 mil pesos por pieza

Al respecto, la periodista Leticia Robles de la Rosa indicó que la compra de estos artículos y las facturas correspondientes se destinaron al Canal del Congreso y no al salón de belleza de la Cámara alta que reabrió sus puertas en 2024.

No obstante, es importante precisar que las fechas no coinciden: aunque las facturas fueron expedidas en agosto de 2024, los días de emisión son distintos.

Senado también gastó alrededor de 200 mil pesos en alimentos

Una vez iniciada la LXVI Legislatura, el Senado hizo un gasto de aproximadamente 200 mil pesos en servicios de alimentos.

Entre los artículos que se identifican en las facturas se encuentran:

Refrescos en lata de 355 mililitros

Refrescos en botellas de 1 y 2 litros

Agua mineral y agua saborizada

Productos lácteos

Té en sobres

Galletas

También se reporta la adquisición de vasos desechables, vasos biodegradables, vasos de cartón para bebidas calientes y papel aluminio.

Empresa proveedora del Senado suma contratos con otras dependencias y no tiene domicilio fiscal comprobable

Los artículos de belleza y los servicios de alimentos fueron suministrados por la empresa Comercializadora Aureo, propiedad de Gustavo Nava Muñoz, identificado como cercano a Adán Augusto López Hernández.

Los contratos celebrados entre la Cámara alta y la empresa no cuentan, hasta ahora, con información pública que precise el procedimiento de contratación mediante el cual fueron otorgados, ya sea licitación pública o adjudicación directa.

Comercializadora Áureo aparece también en facturas y registros de compras de otras dependencias del Gobierno del Estado de Tlaxcala, entre ellas la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Secretaría de Salud.

Los documentos muestran que la empresa vendió papelería, materiales de oficina, útiles escolares y servicios de alimentos para eventos especiales, incluyendo libros, papel, ligas, calculadoras, carpetas, micas térmicas y marcadores, así como insumos de cafetería, galletas y bebidas.

Una factura emitida en octubre de 2024 al Gobierno de Tlaxcala reportó ventas de materiales de oficina por 749 mil 908 pesos.

Domicilio fiscal de Comercializadora Aureo

El inmueble que Comercializadora Aureo reporta como domicilio fiscal es: Calle La Laguna No. 65, San Sebastián Atlahapa, Tlaxcala. Sin embargo, de acuerdo con fotografías y mapas públicos, no presenta señalización, infraestructura comercial, bodegas ni otras características típicas de un negocio dedicado al comercio de cosméticos, papelería o alimentos.

La dirección figura en todas las facturas y contratos, sin distinción del tipo de producto o servicio vendido.