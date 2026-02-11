Juanita Guerra niega uso de recursos públicos tras video en salón del Senado

GENERANDO AUDIO...

La senadora Juanita Guerra rechazó haber utilizado recursos públicos tras la difusión de un video en un salón de belleza dentro del Senado de la República y aseguró que ha sido víctima de violencia política de género.

En entrevista para A las 9 en Uno, explicó que solicitó a la mesa directiva que se aclare la información difundida y que se le entregue el “minuto a minuto” de sus actividades del 4 de febrero. Señaló que llegó al Senado a las 8:15 horas y que solo acudió al salón durante 20 minutos en su horario de comida.

“Jamás ocupé un recurso del erario público”, afirmó. Detalló que pagó 500 pesos por un tinte y que llevó el producto. El pago, dijo, se realizó directamente a la persona que brindó el servicio.

Nunca se usó la instalación para Salón de Belleza: Juanita Guerra

La legisladora indicó que el espacio señalado tiene antecedentes en el Congreso y que ella no colocó mobiliario ni designó el lugar. “Una servidora jamás puso el mobiliario, jamás puso la instalación”, sostuvo.

Guerra también vinculó los señalamientos con denuncias previas que presentó por presuntos desvíos de recursos públicos en Cuautla, Morelos, por más de 600 millones de pesos. Aseguró que desde entonces ha enfrentado ataques y desacreditaciones.

“Pido que se investigue de dónde está siendo esta violencia política de género”, declaró. Además, solicitó que, si se considera una falta, se le descuente la dieta completa del día.

La senadora sostuvo que su trayectoria legislativa respalda su actuación y llamó a revisar las iniciativas y puntos de acuerdo que ha presentado desde que inició su labor parlamentaria.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.