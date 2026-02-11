México no tiene información de uso de drones en frontera con Estados Unidos: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no tiene información del uso de drones en la frontera con Estados Unidos, después de que trascendiera que aparatos de este tipo habían incursionado en el espacio aéreo del vecino país del norte.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA (Administración Federal de Aviación), o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues pueden preguntarle al Gobierno de México”, señaló durante su conferencia matutina.

¿Qué se sabe de drones de cárteles mexicanos en EE.UU.?

Estados Unidos anunció el miércoles que había interceptado y neutralizado drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

El incidente se produce en un contexto de tensiones entre Washington y México a causa del narcotráfico y las disputas comerciales entre ambos países.

Un responsable estadounidense afirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares “tomaron medidas para desactivar los drones”, tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de la aviación (FAA) que “no existía ninguna amenaza para el transporte comercial”, precisó dicha fuente.

El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que el cierre aéreo temporal en El Paso, Texas, obedeció a la incursión “de un cártel con drones”.

La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región, abundó el funcionario, quien confirmó que las restricciones aéreas fueron levantadas, “y se están reanudando los vuelos normales”.

La FFAA había anunciado en la madrugada el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante 10 días, una medida excepcional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas y sostuvo que su gobierno no tiene “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos.

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esa urbe fronteriza con Ciudad Juárez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.