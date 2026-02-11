Homicidios en México, a la baja: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Los homicidios dolosos bajaron 42% en México entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 50.9, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La reducción equivale a 36 homicidios dolosos diarios menos que en septiembre, puntualizó la mandataria.

“42 % de reducción en homicidio doloso, de septiembre 2024 a enero de 2026; eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre. Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026. Además de la reducción en otros delitos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con el Reporte de la Incidencia Delictiva, con corte al 31 de enero de 2026, presentado este 10 de febrero, también hay una baja en extorsión y en robo de vehículo con violencia.

Imagen: Gobierno de Mëxico

Qué baja y dónde: cifras oficiales de homicidio, extorsión y robos

Homicidio doloso (nivel nacional):

-42% de septiembre de 2024 a enero de 2026

Promedio diario: 86.9 a 50.9 víctimas

Enero de 2026 fue el mes más bajo en estas cifras desde 2016

Estados con mayor reducción de homicidio

Enero 2025 vs enero 2026

Zacatecas (-88%)

San Luis Potosí (-83.9%)

Quintana Roo (-73.2%)

Tabasco (-68.8%)

Aguascalientes (-66.7%)

Guanajuato (-62.3%)

Nayarit (-61.1%)

Nuevo León (-53.1%)

Dónde se concentran más homicidios (enero 2026)

Siete estados concentran el 50.6% de los casos de homicidios:

Guanajuato (8.8%)

Baja California (8.4%)

Chihuahua (7.9%)

Estado de México (6.8%)

Sinaloa (6.7%)

Morelos (6.2%)

Guerrero (5.8%)

Imagen: Gobierno de México

También se reportan reducciones específicas en el promedio diario de homicidio doloso por mes:

Guanajuato: -65% respecto a febrero de 2025

Tabasco: -70% respecto a febrero de 2025

Baja California: -40% respecto a septiembre de 2024

Estado de México: -48% respecto a septiembre de 2024

Nuevo León: -76% respecto a septiembre de 2024

Guerrero: -55% respecto a octubre de 2024

Extorsión (nivel nacional)

-38% desde junio de 2025

Promedio diario: 34.37 víctimas en su nivel más alto en junio de 2025 a 21.26 en enero de 2026

Imagen: Gobierno de México

Del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026:

814 detenidos por extorsión

5 mil 114 carpetas de investigación iniciadas

142 mil 505 llamadas al 089

89% extorsiones no consumadas

11% extorsiones consumadas con pago realizado

El reporte no presenta porcentajes de reducción por entidad federativa en este delito.

Robo de vehículo con violencia (nivel nacional)

-39% mensual respecto a octubre de 2024

-57% anual respecto a 2018

En este caso, el informe sólo muestra tendencia nacional, sin desglose por estado.

Los datos corresponden al Reporte de la Incidencia Delictiva con corte al 31 de enero de 2026, presentado el 10 de febrero.

Sheinbaum reconocen trabajo coordinado en estrategia de seguridad

Durante la presentación de los resultados en materia de seguridad, la presidenta destacó que la reducción en homicidios dolosos es resultado del trabajo conjunto entre dependencias federales.

“Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional. Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una Estrategia de Seguridad adecuada no se estaría con estos resultados”, afirmó.

Detenciones, en el marco de la estrategia de seguridad

En ese contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 fueron detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga —incluidos más de 1,800 kilos y 4 millones de pastillas de fentanilo— y se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, detalló que del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026 fueron detenidos 814 extorsionadores, se abrieron 5 mil 114 carpetas de investigación y se recibieron 142 mil 505 llamadas al 089. De estas, 126 mil 797 (89%) fueron extorsiones no consumadas y 15 mil 708 (11%) se consumaron.

Destacan “Atención a las Causas”

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que en el eje de Atención a las Causas se han brindado más de 5 millones de servicios a más de 3 millones de personas.

Detalló que se realizaron 300 mil visitas casa por casa, se recuperaron 373 espacios públicos y se llevaron a cabo 7 mil 310 Jornadas por la Paz mediante 298 Mesas de Paz. Más de un millón de personas participaron en actividades comunitarias; 856 mil 464 jóvenes se sumaron a acciones de la campaña por la Paz y contra las Adicciones.

Además, casi 300 mil jóvenes participaron en talleres, 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento y 247 mil se inscribieron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con la iniciativa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, del 1 de octubre de 2024 al 9 de febrero de 2026 se intercambiaron 9 mil 128 armas de fuego y 8 mil 370 juguetes bélicos por opciones educativas.

