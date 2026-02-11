Espionaje, ataques y cruce a Estados Unidos: así usan hoy los cárteles mexicanos los drones

GENERANDO AUDIO...

Aumentó el uso de estos aparatos en la frontera.

Desde hace años, el crimen organizado ha usado drones para distintos fines en México, principalmente como forma de espionaje en zonas como la frontera con Estados Unidos.

Este 11 de febrero, AFP indicó que drones presuntamente manejados por cárteles mexicanos ingresaron al espacio aéreo de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, eso provocó el cierre del paso aéreo en Texas, suspendiendo así los vuelos. La medida se aplicaría por 10 días, pero sólo duró unas horas.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno no tenía información sobre la presencia de estos drones en la frontera, por lo que pidió no especular.

“Pues no hay que especular. Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente”, comentó.

Función de los drones en el crimen organizado

De acuerdo con medios de comunicación, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la célula de “Los Chapitos”, del Cartel de Sinaloa, han empleado drones para dos motivos: vigilar a las autoridades o grupos rivales, así como coordinar ataques a distancia.

Además, UnoTV ha documentado casos donde dichos artefactos son usados para sobrevolar residencias para cometer robo a casa habitación en lugares como Ciudad de México y Veracruz.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) contabilizó 16 ataques con drones y explosivos improvisados contra militares, entre febrero y octubre del 2025, según información solicitada en transparencia por la agencia EFE.

Drones, similares a los utilizados en guerra entre Rusia y Ucrania

En octubre del 2025, se documentó el uso de un dron por parte de los “Chapitos” contra la “Mayiza”, en Sinaloa. Se trata de un artefacto similar a los utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania, indicó el director de operaciones de Valkirias Droneworks, José Riojas.

Este tipo de drones tenían la capacidad de evadir la tecnología de las autoridades mexicanas para neutralizarlos en sobrevuelos, así lo indicó Riojas a UnoTV. Precisó que este tipo de drones incluso pueden adquirirse a través de internet.

Drones en la frontera con Estados Unidos

Desde el 2022, las autoridades estadounidenses han detectado el sobrevuelo de presuntos drones del crimen organizado en la frontera con México.

En mayo del 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) advirtió que drones cruzaban la frontera con México para actividades ilícitas, como espiar sus operativos de seguridad.

Durante una rueda de prensa virtual, la jefa de patrulla del Sector del Valle del Río Grande, Gloria I. Chávez, explicó que en los últimos tres años detectaron a más de 155 mil drones que entraron al espacio aéreo de Estados Unidos.

“Están haciendo vigilancia en nuestras operaciones y esos drones son muy, muy peligrosos para nosotros, estamos invirtiendo en tecnología para poder desmantelarlos”, precisó.

Por eso, Estados Unidos y México acordaron mejorar su colaboración para enfrentar el uso de esta tecnología en la frontera, en diciembre del 2025.

