Video: golpean a poli en Santa María La Ribera, en la Cuauhtémoc

En Santa María La Ribera, un poli fue golpeado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue golpeado por varias personas y una patrulla resultó dañada en la colonia Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, según se observa en un video que circula en redes sociales.

¿Qué se sabe de la bronca en Santa María La Ribera?

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SSC, los hechos ocurrieron el 21 de enero, cuando el uniformado realizaba patrullajes de seguridad y vigilancia en la calle Mariano Azuela.

@HalconOnce fue uno de los primeros en compartir la grabación.

La dependencia indicó que el oficial observó a una persona en posesión de narcóticos y en actitud inusual, por lo que se aproximó para realizarle una revisión preventiva. En ese momento, varios vecinos salieron y comenzaron a agredir físicamente al policía.

Poli realiza disparos al aire

Ante la agresión, el uniformado de la SSC-CDMX realizó disparos al aire y solicitó apoyo de otros equipos de trabajo, mientras las personas también golpeaban el vehículo oficial.

“Luego de unos minutos arribaron paramédicos, quienes lo diagnosticaron con múltiples contusiones en cráneo, rostro y el costado derecho, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada”, añadió la dependencia.

Por la gresca en la alcaldía Cuauhtémoc no se reportaron personas detenidas

La Secretaría indicó que apoya el elemento para su “recuperación y para la presentación de su denuncia ante la autoridad ministerial”.

