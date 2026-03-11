GENERANDO AUDIO...

Rechazan reforma electoral de Sheinbaum en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro

La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en el Pleno de San Lázaro, luego de que la oposición y aliados sumaran los votos necesarios para frenar el dictamen. La propuesta planteaba cambios a 11 artículos de la Constitución en materia electoral.

Con 234 votos en contra de PT, Verde, PAN, PRI y MC, la iniciativa no logró avanzar en la Cámara de Diputados. Aunque Morena y algunos legisladores del Verde reunieron 259 votos a favor, además de una abstención, la cifra no alcanzó la mayoría calificada requerida.

San Lázaro frena reforma electoral de Sheinbaum

El resultado de la votación dejó sin efecto la modificación constitucional impulsada por el bloque oficialista en materia electoral.

Pese al respaldo de Morena y parte del Partido Verde, la propuesta quedó detenida al no alcanzar los votos necesarios para su aprobación en el Pleno de San Lázaro.

Con este resultado, la iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum fue desechada en la Cámara de Diputados.