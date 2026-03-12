Barril de petróleo Brent vuelve a superar los 100 dólares por guerra en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

El petróleo Brent superó los 100 dólares. FOTO: AFP

Los precios del petróleo subieron el jueves más del 9% para superar la marca de 100 dólares por barril, tras los nuevos ataques iraníes contra infraestructuras en Medio Oriente, que opacaron un acuerdo internacional para liberar reservas de crudo.

El barril de petróleo Brent del mar del Norte subía más del 9% a 101.59 dólares, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentaba casi un 9% a 96 dólares en el comercio asiático.

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, en una acción dirigida a calmar el mercado del hidrocarburo.

No obstante, la medida no aplacó los temores de una asfixia del suministro energético desde Medio Oriente, en momentos en los que está prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial.

Irán ha intensificado sus intentos de interrumpir el suministro de crudo, y el jueves se informó de ataques contra dos petroleros en aguas iraquíes.

Irak ya había anunciado una reducción en su producción debido a la crisis. Kuwait y Arabia Saudita siguieron su ejemplo.

Con el alza del petróleo, las principales bolsas asiáticas volvieron a operar en baja.

El jueves se registraron caídas en las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shangái, Sídney, Seúl, Bangkok, Wellington, Singapur, Taipéi, Manila y Yakarta.

