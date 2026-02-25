¿Qué cambia en la reforma electoral? Lo que se reduce y lo que se elimina

GENERANDO AUDIO...

¿Qué cambia en la reforma electoral? Foto: Cuartoscuro

La propuesta de reforma electoral impacta directamente el sistema de representación popular y propicia la sobrerrepresentación. La reducción de 128 a 96 escaños en el Senado restringe la representación de las minorías de los estados.

“Acá lo que quieren es una sobrerrepresentación absoluta, desaparecer a la oposición y a sus aliados, disminuirlos, porque es público que a los aliados del PT y el Verde, Morena es incómoda para ellos en sus negociaciones y lo que quieren es seguir construyendo este Estado autoritario”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó la nueva fórmula para asignar 200 diputaciones plurinominales.

“Lo que ellos están planteando no es que quien quede en segundo lugar en cada distrito sea electo; lo que están planteando es que el mejor segundo lugar de cada partido político es el que entra al Congreso, es decir, no importa si quedó en segundo lugar, pudo haber quedado en quinto lugar con un 9%, pero es el mejor perdedor dentro de ese partido político”. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN, Senado

Impacto al INE y costos electorales

Otro punto debatido fue la reducción del 25% en el costo de elecciones, lo que impactaría al Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y organismos locales.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, advirtió que generar ahorros no debe comprometer la operación técnica del INE.

“En lo personal, considero que eso no abona para la democracia; si queremos realmente meternos a solucionar problemas, ahí tenemos el problema de la filtración de los dineros del narcotráfico en las campañas y en muchos gobiernos, como lo hemos visto. Entonces, ahí sí hay un tema que podemos debatir. ¿No acompañaría la reforma? Por supuesto que no”. Luis Armando Melgar Bravo Senador del PVEM

Lo que se reduce o elimina

Senado: pasa de 128 a 96 escaños

pasa de 128 a 96 escaños Costo electoral: Baja 25% el presupuesto destinado a elecciones, lo que impacta al INE , partidos y organismos locales

Baja 25% el presupuesto destinado a elecciones, lo que impacta al , partidos y organismos locales PREP: Se eliminan los resultados preliminares la misma noche de la elección al iniciar cómputos al cierre de casillas

Otros cambios propuestos en la reforma electoral

La iniciativa incluye:

Reducir de 48 a 35 minutos diarios los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas

Regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral

Prohibir la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030

Legisladores señalaron que estos puntos podrían afectar la pluralidad política, la libertad de expresión digital y la profesionalización legislativa.

