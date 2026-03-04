La CNTE anuncia paro nacional del 18 al 20 de marzo y marcha al Zócalo

GENERANDO AUDIO...

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo de 2026, con una marcha en la Ciudad de México y acciones simultáneas en distintos estados del país.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la organización difundió los acuerdos alcanzados durante su Asamblea Nacional Representativa (ANR), celebrada el 1 de marzo, en los que ratificó su ruta de movilización “rumbo a la huelga nacional”.

Marcha del Ángel al Zócalo el 18 de marzo

Como parte de la jornada de protesta, la CNTE convocó a una conferencia de prensa el 18 de marzo a las 9:00 horas y, al término, iniciará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde se realizará un mitin e instalación de plantón.

La organización también prevé realizar visitas a embajadas tras la movilización central en la capital.

Demandas centrales del magisterio disidente

Entre los principales acuerdos de la ANR:

Ratificó la exigencia de instalar una mesa nacional entre la CNTE y la Presidencia de la República.

Demandó la abrogación de la reforma educativa impulsada en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como de la Ley del ISSSTE 2007.

Exigió el cese de descuentos a trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 por su participación en movilizaciones.

Reclamó el cumplimiento del acuerdo de no represión hacia el magisterio.

También acordaron fortalecer el “brigadeo nacional” para sumar a trabajadores que cotizan al ISSSTE y avanzar en la organización rumbo a una posible huelga nacional.

Próxima asamblea

La CNTE informó que su próxima Asamblea Nacional Representativa se realizará el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas en su sede nacional, ubicada en Belisario Domínguez 32, en el Centro de la Ciudad de México, donde definirán las acciones correspondientes al 19 y 20 de marzo.

La organización reiteró que todas sus representaciones estatales deberán participar en las actividades centrales en la capital del país.

