Noticias de hoy 3 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 3 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Bajan homicidios

Según datos de la Secretaría de Seguridad, los homicidios en México bajaron 38.2% este febrero, comparado con el mismo mes de 2025.

Incendios en México

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se han incrementado los incendios forestales por la ausencia de lluvia y altas temperaturas. Hay 16 activos en el país.

Caen 5 del CJNG

En Uruapan, Michoacán, fueron detenidos cinco presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguraron armas, cartuchos y droga.

EE. UU. emite alerta

Ante la llegada del periodo conocido como Spring Break, Estados Unidos emitió un aviso a sus ciudadanos que planean viajar a México, por riesgos de crimen y secuestro.

Conflicto en Medio Oriente

El Ministerio de Defensa de Irán dijo que está dispuesto a librar una guerra duradera contra Estados Unidos e Israel, y que no ha utilizado su armamento más sofisticado.

