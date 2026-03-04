Detienen en Iguala al director de Tránsito vinculado al caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Funcionario vinculado al caso Ayotzinapa. Foto: X@GabSeguridadMX

Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito y Movilidad municipal de Iguala, Guerrero, fue detenido la madrugada del martes durante un operativo con autoridades federales. El funcionario está vinculado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información oficial, la aprehensión fue ejecutada por elementos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), tras un cateo en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, sobre la calle Reina Victoria.

Durante el cateo, se aseguraron armas, cartuchos, narcótico y equipos de comunicación, confirmó el Gabinete de Seguridad a través de su cuenta oficial de X.

En el operativo participaron también efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Ayuntamiento confirma detención del director de tránsito

Horas después de conocerse la aprehensión de Mauro Antonio Mosso Benítez, el Ayuntamiento de Iguala confirmó la detención del director de Tránsito y Movilidad mediante un comunicado, en el que precisó que se mantendrá respetuoso de los procedimientos judiciales en curso y atento al desarrollo de las investigaciones.

Además, la administración municipal, encabezada por el alcalde Erick Catalán Rendón, informó que las labores de vialidad y los servicios de la Dirección de Tránsito continúan operando de manera regular, por lo que aseguró que está garantizado el orden y la seguridad vial en el municipio.

Esta detención se convierte en una de las primeras realizadas en 2026 relacionadas con el caso de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala, mientras que los padres y madres de los estudiantes han señalado que hasta el momento no cuentan con información oficial sobre esta acción de las autoridades.

